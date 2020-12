Il papà di Resident Evil 4 si prepara alla pensione con il suo ultimo gioco

Shinji Mikami è un nome che i veri appassionati di videogiochi non possono di certo non ricordare. Parliamo infatti dell’autore che ha permesso la nascita del franchise di Biohazard (noto da noi con il nome di Resident Evil). In particolar modo, Mikami è stato al comando durante lo sviluppo di Resident Evil 4, uno degli episodi della serie horror più belli di sempre.

Ora, arrivato alla soglia dei 30 anni di carriera, il papà di Resident Evil sta pensando di ritirarsi dalle scene, ma non prima di aver sviluppato il suo ultimo, grande titolo.

Mikami con Hideo Kojima.

Il designer, noto anche per Vanquish, The Evil Within e God Hand, ha parlato al magazine Variety (via VGC) rivelando che le idee non mancano di certo e che queste non si limitano al solo genere horror.

Sto invecchiando, quindi sarebbe più una questione di quanta energia mi resta. Il mio pensiero è che se avessi la possibilità di realizzare un gioco dall’inizio alla fine questo sarebbe completamente frutto della mia visione, quindi sicuramente sarebbe il mio ultimo, grande progetto come director.

Al momento, Mikami è concentrato su Ghostwire: Tokyo, il prossimo gioco del suo studio – nonché nuova acquisizione di Microsoft – Tango Gameworks. Staremo a vedere se l’autore riuscirà davvero a dare alla luce la sua ultima, grande perla videoludica.

Ghostwire, pianificato per il rilascio in esclusiva temporale su console PlayStation 5, vede i giocatori usare abilità psichiche per sconfiggere alcuni fantasmi che infestano la città di Tokyo.

Mikami ha anche reso noto a Variety che sta garantendo al regista Kenji Kimura e al suo team di occuparsi del lavoro quotidiano su Ghostwire, permettendogli di “realizzare la loro visione” e intervenire solo quando necessario.

Ricordiamo anche che Mikami ha anche spiegato, in un video pubblicato dal canale Archipel, la sua visione del genere survival horror, ripercorrendo passato, presente e futuro della sua carriera davvero molto intensa e longeva.