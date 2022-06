Il nuovo gioco di Sony Bend sarà completamente originale, ma con «i sistemi di Days Gone»

Da ormai diverso tempo gli appassionati sono in attesa di scoprire che cosa stia bollendo nella pentola di Bend Studio, il team interno di Sony che ha di recente firmato Days Gone (che potete trovare su Amazon).

Sappiamo che, con il progetto con protagonista Deacon St John, non tutto è andato come immaginato: tra divorzi, stracci volati e dichiarazioni al vetriolo, la proprietà intellettuale non ha evidentemente trovato l’accoglienza sperata, al punto che da quel momento ci si è domandati che cosa ci fosse nel futuro di Bend.

Oggi a svelarcelo sono stati direttamente gli sviluppatori, che con un post comparso su PlayStation Blog hanno mostrato un logo tutto nuovo. E, ad accompagnarlo, ci sono le primissime informazioni sul nuovo gioco in lavorazione.

Il nuovo logo di Bend Studio

Nel lungo post che ripercorre la storia dello studio, passando anche per le diverse tappe che lo hanno reso autore di Syphon Filter, arriviamo al paragrafo dove si parla del futuro, dove leggiamo:

«Oggi siamo emozionati all’idea di condividere con voi una piccolissima notizia su uno dei nostri progetti attuali. Al momento stiamo lavorando a una nuova IP che include il multigiocatore e si basa sui sistemi a mondo aperto di Days Gone, ma vi porta un mondo interamente nuovo che siamo estremamente entusiasti di creare per voi. Non vediamo l’ora di annunciarvelo quando arriva il momento giusto».

Ora come ora, quindi, non ci è dato sapere ulteriori dettagli sul progetto, ma è interessante notare come si parli solo di «uno dei nostri progetti attuali», il che lascia supporre che ci sia più di un cantiere aperto in Sony Bend.

Rimane da capire anche quanto importante sarà la componente multigiocatore – considerando che è ritenuta sufficientemente rilevante da essere già citata in questo annuncio. Possiamo aspettarci un single player con componenti multiplayer, o sarà un multiplayer che mutuerà alcune meccaniche da Days Gone, portandole in un mondo del tutto nuovo?

Saremo ovviamente in prima linea per raccontarvelo, appena Bend Studio deciderà di aprire ulteriormente la sua porta. Per il momento, dobbiamo accontentarci di questo nuovo logo e delle prime informazioni su cosa aspettarci dal futuro dello studio.