Il nuovo gioco dal creatore del GOTY 2021 sarà «fo**utamente figo»

Josef Fares ha confermato alcune settimane fa di essere al lavoro sul prossimo progetto di Hazelight Studios, dopo il trionfo di It Takes Two ai The Game Awards del 2021.

Fares, autore anche di un’altra chicca che risponde al nome di A Way Out (che trovate su Amazon), ha infatti messo in scena una gran bella avventura co-op.

Difatti, è stato proprio It Takes Two, il titolo di EA Originals firmato da Hazelight e incentrato sulla cooperativa, a vincere il premio GOTY ai TGA 2021.

Ora, dopo che l’eccentrico game director ha anticipato il suo prossimo gioco, è lo stesso Fares ad essere tornato a parlare brevemente del suo prossimo progetto, anticipando grandi cose.

Fares ha dichiarato a VGC che lo studio sta facendo «ottimi progressi» per quanto riguarda lo sviluppo del titolo, ma ha specificato anche che c’è ancora «molto lavoro da fare».

«Sta sicuramente andando nella giusta direzione», ha spiegato Fares. «E sarà qualcosa di fo**utamente fantastico», dichiarazione che alza sicuramente l’asticella dell’hype.

Fares ha poi aggiunto che, qualunque sia il gioco, sarà una «sorpresa in senso positivo» aggiungendo anche: «Fidatevi di me… vi lascerà a bocca aperta».

Fares sarà presente ai The Game Awards 2022 per consegnare il premio “Gioco dell’anno”, ma non si sa se annuncerà o meno il prossimo gioco di Hazelight. Fares è noto per essere sempre fuori dagli schemi, quindi sarà interessante vederlo alla premiazione di quest’anno.

Dopo aver collaborato con Starbreeze e 505 Games per Brothers A Tale of Two Sons, EA ha firmato con Hazelight accordi di pubblicazione per A Way Out (2018) e It Takes Two (2021).

L’ultimo gioco di Hazelight è stato il suo più grande successo di critica e pubblico fino ad ora, vincendo diversi premi e vendendo più di 7 milioni di copie.

Ricordiamo anche che It Takes Two approderà tra pochissimi giorni, ossia il 4 novembre prossimo, anche per console Nintendo Switch.

Ma non solo: proprio il GOTY 2021 diventerà prossimamente anche un film, e di cui onestamente non vediamo l’ora di ammirare almeno il teaser trailer.