Il miglior Zelda? IGN non ha dubbi, Ocarina of Time solo terzo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è, senza timore di smentita, una delle uscite più attese di questo 2023. Il nuovo episodio inedito della storica serie di Nintendo, atteso per il prossimo mese di maggio, riprenderà le cose là dove le avevamo lasciate con il precedente The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che nel 2017 aveva fatto da ariete per l’avvento di Nintendo Switch (che trovate su Amazon).

Mentre siamo tutti in attesa di mettere le mani sulla prossima avventura di Link e Zelda, il noto sito IGN USA ha deciso di stilare una interessante classifica di quelli che ritiene essere i migliori 10 The Legend of Zelda. E il suo podio è senza ombra di dubbio valevole di conversazioni.

A spuntarla è stato proprio lo splendido The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che ha portato a casa la medaglia d’oro. A inseguirlo però non troviamo l’altrettanto amatissimo e leggendario Ocarina of Time, che deve invece accontentarsi della seconda piazza. L’argento, in questo caso, è stato portato a casa da The Legend of Zelda: A Link to the Past, l’episodio che uscì originariamente nel 1991 su SNES e che in seguito arrivò anche su GameBoy Advance.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom riuscirà a scalzare i mostri sacri?

In merito al gradino più alto del podio a Breath of the Wild, i colleghi di IGN USA scrivono:

«Breath of the Wild ha reinventato una serie vecchia di trent’anni in un modo che raramente si vede. Dopo che Skyward Sword aveva offerto una campagna un po’ più lineare e story-driven, più di quelle a cui i fan erano abituati, Breath of the Wild ha riaggiustato significativamente le cose nella direzione opposta. All’improvviso, puoi andare dappertutto, scalare tutto quello che vuoi e c’era davvero tantissimo tra cui scegliere. Certo, ci sono molte critiche da fare a Breath of the Wild, tra l’assenza di dungeon e oggetti tradizionali. Quello che però è davvero impressionante, è come sia riuscito a mantenere il cuore di un gioco Zelda, pur alterandone i sistemi».

Di seguito vi proponiamo la classifica dei migliori The Legend of Zelda secondo IGN USA. Trovate l’articolo completo a questo indirizzo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Legend of Zelda: A Link to the Past The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Majora’s Mask The Legend of Zelda: The Wind Waker The Legend of Zelda: Link’s Awakening The Legend of Zelda: A Link Between Worlds The Legend of Zelda The Legend of Zelda: Oracle of Ages/The Legend of Zelda: Oracle of Seasons The Legend of Zelda: Twilight Princess

Vi ricordiamo che trovate anche la nostra classifica dei migliori The Legend of Zelda, dove proprio Breath of the Wild e Ocarina of Time se la sono giocata, con il primo uscito anche in questo caso davanti.

Nella nostra chart, A Link to the Past si era invece accomodato in sesta posizione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà il 12 maggio prossimo solo su Nintendo Switch. Per conoscere tutto quello che c’è da sapere sul gioco, fate riferimento alla nostra pagina hub.