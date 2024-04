Qualcuno ha trovato un Pokémon Shiny "impossibile" in sole 24 ore

Una delle attività preferite dai fan della serie è sicuramente la caccia ai Pokémon Shiny più rari: alcuni dei nostri mostriciattoli preferiti possiedono infatti varianti cromatiche diverse, con percentuali di apparizione molto basse.

Negli ultimi anni sono stati apportate diverse modifiche a queste varianti, introducendo anche lo "Shiny Lock" per diversi Pokémon: in altre parole, alcuni partner non potranno mai essere Shiny, per motivi legati alla storia o semplicemente per renderli esclusivi con future distribuzioni.

Questo blocco è presente anche per gli starter di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee (lo trovate su Amazon), i remake di prima generazione, in questo caso anche per motivi di gameplay: trattandosi di versioni uniche di questi amatissimi Pokémon, è necessario che non possano mai essere cromatici.

Tuttavia, alcuni fan hanno scoperto che questo blocco è misteriosamente assente nella demo di gioco: se avrete abbastanza fortuna, il vostro Pikachu o Eevee scelto casualmente prima dell'inizio dell'avventura potrebbe rivelarsi uno Shiny.

Una differenza di cui è possibile accorgersi solo grazie al celebre jingle e all'effetto grafico che appare quando entrano in campo, dato che in realtà i loro modelli sono esattamente identici, non essendo state previste controparti Shiny.

Questa scoperta ha portato a una vera e propria caccia per riuscire a trovare lo "Shiny impossibile", portata a termine dalla youtuber MistyMysteria in appena 24 ore: come segnalato da GamesRadar+, è infatti riuscita a trovare un Eevee Shiny dopo soli 180 reset, un numero decisamente inferiore alle aspettative.

Ricordiamo infatti che la percentuale per trovare uno Shiny in Pokémon Let's Go è di 1 su 4096, ma quello trovato dalla youtuber è ancora più raro: si tratta infatti di un Eevee femmina, che già di base ha solo un 12.5% come percentuale di apparizione rispetto alle controparti maschili.

Questo porta la sua percentuale a 1 su 32,768, che diventa addirittura 1 su 65,536 se aggiungiamo la possibilità di ottenere un Pikachu: un risultato dunque incredibile dopo "soli" 180 riavvii della demo.

Sfortunatamente, la sua scoperta potrà restare condivisa soltanto con video e catturati: la demo di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee non consente infatti di trasferire alcun Pokémon alla versione completa o su servizi come Pokémon Home. Ma in fondo, forse, ciò rende la scoperta di questo Shiny ancora più preziosa.

Considerando quanto possa rivelarsi difficile riuscire a trovare determinati Pokémon Cromatici, alcuni potrebbero restare tentati dalla possibilità di ottenerli a pagamento.

Tuttavia, Pokémon Company ha dimostrato di avere tolleranza zero per questi hacker: cercate di ottenerli solo in modo legittimo o da persone di cui vi fidate.