Il miglior Final Fantasy? La storica rivista Game Informer non ha dubbi

Quella di Final Fantasy è una saga amata da migliaia di giocatori in tutto il mondo, con Square Enix ben cosciente della cosa e assolutamente intenta a non abbandonare il brand.

Passando da titoli come Final Fantasy VII Remake Intergrade, la serie continua infatti a macinare consensi, capitolo dopo capitolo, spin-off dopo spin-off.

Punto di forza del franchise sono anche e soprattutto i personaggi, inclusi quelli che prima si odiano e poi si amano incondizionatamente.

Ora, dopo che alcune settimane fa gli appassionati si sono riuniti sui forum per decretare il capitolo migliore di tutti i tempi, ora è il turno di una rivista storica come Game Informer.

Game Informer ha infatti stilato la classifica dei migliori Final Fantasy di tutti i tempi, elencando gli episodi che più di tutti gli altri sono stati in grado di lasciare il segno nel cuore dei fan.

La redazione ha infatti deciso di elencare tutti i 19 capitoli numerati del franchise, compresi i loro sequel diretti, dal peggiore al migliore.

Poco sotto, l’elenco completo:

19. Final Fantasy II

18. Lightning Returns: Final Fantasy XIII

17. Final Fantasy III

16. Final Fantasy XI

15. Final Fantasy V

14. Final Fantasy

13. Final Fantasy XIII-2

12. Final Fantasy X-2

11. Final Fantasy XV

10. Final Fantasy XIII

9. Final Fantasy XII

8. Final Fantasy VIII

7. Final Fantasy IX

6. Final Fantasy VII Remake

5. Final Fantasy X

4. Final Fantasy IV

3. Final Fantasy VII

2. Final Fantasy XIV

1. Final Fantasy VI

A trionfare, troviamo quindi lo storico Final Fantasy VI, seguito da Final Fantasy XIV e – poco sorprendentemente – l’indimenticabile Final Fantasy VII uscito sulla prima PS One.

Il peggiore della classifica, invece, è risultato essere Final Fantasy II, un episodio definito “strano”, specie se rapportato ad altri capitoli classici del franchise.

