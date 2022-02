Il miglior boss di tutti i Souls? Miyazaki non ha dubbi

FromSoftware sta tornando sulle scene con Elden Ring, il nuovo soulslike che promette un’esperienza definitiva per i tantissimi fan del genere.

La famosa software house nipponica tuttavia è diventata famosa nel corso degli anni per le peculiari avventure che ha regalato ai giocatori, intrise di mistero, con ambientazioni angoscianti e gameplay caratterizzati dalla livello sempre alto di difficoltà.

Tra le componenti distintive dei giochi FromSoftware però ritroviamo sicuramente le boss fight: sequenze di gioco sempre ispirate e sfidanti, dalle meccaniche appassionanti e design in grado di stupire.

Adesso sul PlayStation Blog è stato pubblicato un post in cui i grandi nomi degli studi interni di Sony come Santa Monica, Insomniac e Naughty Dog commentano le boss fight più entusiasmanti dei giochi From, scegliendo il loro preferito.

Vecchio Monaco di Demon's Souls

Alla discussione ha partecipato anche il creatore dei Souls, nonché director di Elden Ring, ovvero Hidetaka Miyazaki, il quale ci fa sapere quale sia per lui il boss migliore della storia della software house.

La scelta del director ricade sul Vecchio Monaco, nemico storico di Demon’s Souls, che metteva in gioco delle particolari meccaniche e di cui Miyazaki si dice essere particolarmente fiero.

«Se dovessi indicare il boss di cui ‘vado più fiero’ (per usare questa espressione specifica), credo che sceglierei il Vecchio Monaco di Demon’s Souls. Ricordo infatti che ci sono state poste tantissime obiezioni riguardo al design del boss e a come volevamo utilizzarlo. Eppure, era una scelta che volevo assolutamente implementare nel gioco. Volevo che quel boss finisse nel gioco così com’era, sia dal punto di vista estetico sia da quello delle meccaniche, compreso l’elemento multigiocatore che lo contraddistingue. Abbiamo ricevuto tantissime obiezioni, per quanto riguardava la realizzazione e il fattore divertimento; nessuno sembrava crederci all’epoca. Alla fine, però l’abbiamo spuntata e abbiamo ottenuto un boss interessante che i giocatori hanno apprezzato».

Nell’attesa del nuovo progetto di FromSoftware, ricordiamo che Elden Ring non rinuncerà agli elementi misteriosi che caratterizzano la narrazione degli altri soulslike, ma proporrà una storia più in linea con quella di Sekiro: Shadows Die Twice.

Per concludere, se volete potete dare uno sguardo alle nuove classi iniziali di Elden Ring rivelate dal team poche ore fa, che si aggiungono alla già vasta scelta di opzioni.