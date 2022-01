Elden Ring avrà una storia più “umana”: merito di Sekiro Shadows Die Twice

Elden Ring è in dirittura d’arrivo e ultimamente stanno facendo capolino numerose informazioni che ci preparano in vista della sua imminente uscita.

D’altronde il nuovo soulslike targato FromSoftware è finalmente entrato in fase Gold e non subirà ulteriori ritardi.

Gli irriducibili appassionati potranno quindi dormire sogni tranquilli, anche per quanto riguarda la difficoltà del titolo, che riprendere tale caratteristica dai Dark Souls e che promette un’avventura impegnativa.

Proprio sul tema dell’esperienza di gioco, tra l’altro, si è espresso anche il team, affermando che Elden Ring è stato pensato appositamente per non fornire uno stress inutile al giocatore.

Ora invece sembra che l’avventura del Senza Luce, in particolare la sua parte narrativa, abbia attinto anche a un’altra opera FromSoftware che ha stregato i giocatori in questi anni: Sekiro Shadows Die Twice.

In un’intervista che trovate su PlayStation Blog, Miyazaki ha dichiarato che il nuovo Elden Ring ha preso ispirazione per la sua storia da quella di Sekiro, che presenta una componente narrativa un po’ più lineare e meno criptica di quella che caratterizza i Dark Souls.

La storia presente nei vari Dark Souls è, infatti, volutamente frammentata, raccontata in maniera non diretta e dona all’opera un’irresistibile aurea di mistero.

In Elden Ring, Miyazaki conferma, la narrativa sarà sì frammentata e misteriosa, ma riprenderà da Sekiro la sua drammaticità e l’attenzione su «elementi umani».

Le sue parole nello specifico sono state: «c’è più concentrazione sugli elementi umani e sul dramma rispetto a prima. Abbiamo preso inspirazione senza dubbio da Sekiro e da come questo ha trattato tali aspetti, e abbiamo poi provato ad applicare le parti migliori a Elden Ring».

Sembra quindi che il gioco fornirà un’esperienza ricca e sfaccettata da ogni punto di vista e, se non lo sapevate, sarà anche più accessibile e facile da completare.