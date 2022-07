Il mega artbook di Horizon: Forbidden West è il nuovo oggetto del desiderio dei fan di Aloy

Uno dei grandi appuntamenti videoludici dell’inizio del 2022 è stato sicuramente Horizon: Forbidden West, sequel dell’originale Horizon: Zero Dawn che ha permesso ai videogiocatori di vivere una nuova avventura nei panni della tenace e amata Aloy.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione, il titolo firmato da Guerrilla Games riprende ed estende tutto quello che di buono faceva il suo originale, aprendosi a una esplorazione molto più verticale, approfondendo il sistema di combattimento che è il suo fiore all’occhiello – quello alla distanza, non quello in mischia – e realizzando alcuni dei desideri che i fan avevano espresso dopo Zero Dawn. Un lavoro che gli è già valso un importante GOTY.

Il gioco è stato senza ombra di dubbio la punta di diamante nelle strategie di PlayStation per il primo quarto dell’anno (ricorderete anche la statua di Aloy a Firenze che evidenziava il problema della toponomastica in Italia, che si è “dimenticata” delle figure femminili) e ha visto l’arrivo di diversi oggetti per i collezionisti: si va dalla guida strategica ufficiale da collezione (la trovate su Amazon) alla statuetta Nendoroid, particolarmente adorabile e in arrivo a ottobre, passando per il set LEGO Collolungo andato a ruba.

Ora, all’elenco si aggiunge anche un imponente artbook che porta alla scoperta del mondo e dei personaggi di Forbidden West, realizzato dall’unione delle forze tra Guerrilla Games e l’editore Dark Horse.

Il libro sarà realizzato con copertina rigida e sarà composto da 224 pagine in formato 22 x 30 cm circa. Al suo interno sarà possibile trovare i bozzetti e gli artwork che hanno permesso di rendere realtà l’Ovest Proibito vissuto da Aloy all’interno del gioco, arrivati direttamente dal team di sviluppo olandese.

Nella descrizione dell’editore Dark Horse:

«Un volume dinamico con copertina rigida e completamente a colori, che include i concept art e il commento degli autori che raccontano lo sviluppo della nuova avventura dell’epica saga Horizon. Segui Aloy nella sua prossima avventura in questa splendida cronaca creata da Dark Horse Books insieme a Guerrilla Games! The Art of Horizon: Forbidden West svela i misteri di un mondo perduto in artwork dietro le quinte tutti nuovi e in un ravvicinato commento degli sviluppatori. Rivivi la storia incredibile».

Viene anche anticipato come il libro sarà lanciato con una Deluxe Edition, alternativa alla standard, che includerà una slipcase e una stampa di qualità litografica. Al momento, però, non vediamo i pre-ordini per questa Deluxe Edition, quindi rimaniamo in attesa di capire dove sarà possibile recuperarla.

In compenso, è possibile acquistare il volume su Amazon, al costo di circa 51 euro – quello di listino è di $49,99. La consegna e il lancio sul mercato sono previsti per il 6 dicembre 2022, quindi potrebbe essere un ottimo regalo di Natale da farvi con un po’ di anticipo.

Di recente, Horizon: Forbidden West ha visto l’arrivo di importanti aggiornamenti che hanno aggiunto, tra le altre cose, l’ambita modalità New Game+, con nuovi Trofei e anche un nuovo livello di difficoltà che sfiderà coloro che avevano già padroneggiato le abilità di Aloy.

L’eroina creata da Guerrilla Games è e rimane uno dei personaggi centrali nelle strategie di Sony, al punto che Horizon sta diventando anche una serie firmata per Netflix – che però potrebbe non includere proprio la nostra cacciatrice dai capelli rossi preferita.