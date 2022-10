Il fumo può fare molto male anche alle vostre console, soprattutto PS4

Fumare è sicuramente un’attività poco salutare, a quanto pare dannosa non solo per i vostri polmoni ma anche per le vostre console da gioco casalinghe.

Sia PS5 (potete richiedere un invito su Amazon per acquistarla) che la classica PS4 e giù di lì, sono solo alcune delle piattaforme che in questi anni hanno invaso le nostre case.

La maggior parte delle persone sa che il fumo può danneggiare il corpo di una persona, ma in base a una serie di immagini, a quanto pare può avere effetti devastanti anche su una PlayStation 4.

Come riportato anche da Game Rant, la console, una volta smontata, ha rivelato quanto il fumo possa corrompere le parti interne di una piattaforma di gioco.

Sebbene la PS4 sia una console molto popolare, molti giocatori hanno riferito che nel corso degli anni le ventole di scarico sono diventate molto rumorose, con le console che si sono surriscaldate spesso in maniera fin troppo eccessiva.

Anche se non tutti i giocatori sono fumatori, è molto probabile che gli ultimi abbiano aumentato il rischio di guasti alle ventole o addirittura all’hardware.

Il Redditor Polak5677 ha condiviso le immagini di una PS4, dichiarando semplicemente che la console era di proprietà di un fumatore.

All’utente è stato chiesto di pulire la PS4 in questione, il quale è rimasto sbalordito da ciò che ha trovato all’interno.

Le immagini mostrano che la ventola, le prese d’aria e persino alcuni componenti interni sono ricoperti di polvere e sporcizia di colore arancione che in alcuni punti sembra incollata.

Secondo Polak5677, il sistema emanava un forte odore di sigaretta, che indica la probabile origine della sporcizia. Insomma, a tutti i videogiocatori fumatori, il messaggio è chiaro: siete stati avvisati.

Restando in tema, PS5 ha superato la settimana scorsa le 2 milioni di console vendute in Giappone, posizionandosi però dietro alle precedenti PS4 e PS3.