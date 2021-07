Giochi fisici o digitali? Hideo Kojima riaccende il dibattito

Uno dei dibattiti più accesi nella community dei videogiocatori riguarda sicuramente la disponibilità dei titoli in uscita, in particolare per quanto riguarda le preferenze tra il formato fisico e quello digitale.

Oggi sono infatti disponibili tantissimi servizi che spingono ad usufruire di videogiochi digitali, come Xbox Game Pass Ultimate, mentre per l’acquisto di titoli nuovi sono ancora molti gli utenti che preferiscono il formato fisico, rifiutando l’acquisto di console senza lettore ottico.

Il passaggio al formato digitale sembra però ormai inevitabile, spinto anche dalla pandemia ancora in corso.: nel 2020 il 91% degli incassi dei videogiochi non è avvenuto in formato fisico.

Un publisher ha voluto prendere chiaramente posizione sull’argomento, chiedendo ai propri giocatori di supportare il formato fisico per contrastare questa tendenza.

Come riportato da TheGamer, Hideo Kojima, lo storico director giapponese, sembra essere dello stesso avviso, dato che ha ammesso di preferire ancora oggi il formato fisico rispetto a quello digitale.

In un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha ammesso di voler possedere «fisicamente» tutto ciò che gli piace, in riferimento naturalmente non solo ai videogiochi.

Tuttavia è consapevole del fatto che, un giorno, il formato fisico è destinato a sparire e che «quel giorno arriverà di sicuro», ma dato che è cresciuto nel periodo Showa, in cui erano disponibili poche informazioni, il director continua a nutrire questa preferenza.

Kojima ammette però che il digitale porta comunque diversi vantaggi, in particolare per quanto riguarda lo streaming: il creatore di Metal Gear Solid ammette infatti che gli stream sono «molto comodi».

Il cambiamento sarà dunque inevitabile, anche se richiederà diverso tempo per essere accettato da tutti: per esempio, lo stesso Kojima ha ammesso che ha faticato molto a passare dal vinile al CD.

1/2

One day there will be no more CDs or BDs. That day will come for sure. As a person from the Showa era, I want to physically own the things I like. I guess it's because I grew up in a time when there were no goods or information like now. Streams are more convenient.

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 24, 2021