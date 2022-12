Il formato fisico sarà anche in crisi, ma questa collezione di steelbook è impressionate

Se la crescita sempre maggiore del mercato digitale, rispetto a quello fisico, è ormai un dato di fatto, è altrettanto vero che esistono ancora collezionisti intenti a non gettare la spugna.

Se aziende come Microsoft e Sony hanno ormai da tempo deciso di investire su console senza alcun lettore ottico (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon), c’è chi al formato fisico proprio non vuole rinunciare.

Se quindi il netto dominio delle vendite digitali su quelle fisiche per il mercato dei videogiochi è qualcosa verso cui tutti noi dobbiamo confrontarci, ci sono fan che pensano ad altro.

Come riportato anche da Game Rant, infatti, un giocatore di PlayStation 5 ha mostrato la sua impressionante collezione di custodie di giochi steelbook montate a parete.

La collezione di custodie per PS5 è composta da 30 titoli diversi disposti in modo ordinato, tanto da risultare davvero molto convincenti all’occhio di un appassionato.

Marchiate dall’azienda di packaging Scanavo, le custodie steelbook sono note per il loro design distintivo. Queste sono realizzate in metallo e rivestite con diversi strati di pigmento, in grado di offrire una texture e una definizione che le normali custodie per videogiochi non sono in grado di replicare.

Grazie a queste qualità, le edizioni speciali dei giochi offrono spesso una “edizione steelbook” in modo che i fan possano collezionarle come fossero quasi pezzi da museo.

L’utente Reddit ‘TheAlchemlst’ ha adornato una parete di casa con queste opere d’arte, in un’ordinata esposizione di 30 giochi diversi.

Ciò che rende questa collezione ancora più impressionante è che il fan ha disposto i giochi in ordine cronologico in base all’ottenimento del trofeo di Platino.

Difatti, mentre per alcuni giochi – come Marvel’s Spider-Man – è abbastanza facile per i giocatori ottenere un trofeo di Platino, altri richiedono ore e ore di gioco dedicate.

TheAlchemlst dice di aver platinato Sonic Frontiers come il suo 44imo gioco, ma nella foto ne sono esposti solo 30. Non male, in ogni caso.

Ricordiamo che le edizioni da collezione ormai tendono a fare a meno del disco fisico: l’ultimo esempio è la Firefly Edition di The Last of Us Part I, che in Europa includerà soltanto copie digitali.