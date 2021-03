Giocatori di GTA ricreano nel gioco un video di The Weeknd (la somiglianza è pazzesca)

Grand Theft Auto Online ha incarnato – oseremmo dire alla grande – il termine “gioco sandbox”, visto e considerato il grado di libertà e la possibilità di includere numerose creazioni in-game da parte dei giocatori.

Ora, un utente particolarmente talentuoso (tale Ritul) ha deciso di replicare in-game il celebre video “Blinding Lights” di The Weeknd, nato sulla celebre traccia musicale omonima dell’artista canadese pubblicata per la prima volta durante il mese di novembre del 2019.

Il video, della durata di due minuti circa e visionabile poco sotto, mette a confronto le movenze “da ubriaco” di The Weeknd con quelle del personaggio fittizio di Ritul che passeggia tra le strade di Los Santos (via GR).

Dopo alcuni primi piani e velocissimi spezzoni all’interno di una supercar di GTA 5, il video mostra il titolo della canzone esattamente come l’originale, seguito da tagli più rapidi che richiamano in tutto e per tutto il singolo di successo di The Weeknd.

D’altro canto, Grand Theft Auto Online ha dalla sua anche una community di modding davvero enorme e variegata, ragion per cui video e creazioni di questo tipo sono ormai estremamente facili da realizzare (ma non per questo tutti sono in grado di farlo in tempi brevi e con gli stessi, ottimi risultati).

Solo pochi giorni fa vi abbiamo segnalato come l’utente “dkluin” ha da poco realizzato una mod di San Andreas intitolata GTA Underground, la quale è in grado di fondere al suo interno diversi titoli Rockstar usciti negli anni.

Il team della Grande R è sempre al lavoro per portare il leggendario Grand Theft Auto V su PS5 e Xbox Series X / S, previsto nella seconda metà del 2021 (sebbene al momento manchi una data di rilascio ufficiale). Il team di sviluppo americano dovrebbe essere anche al lavoro su GTA 6, ancora avvolto nel più assoluto riserbo (sebbene potrebbe avere una protagonista di sesso femminile).