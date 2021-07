GDC 2021 Awards premia il gioco dell’anno (e non è The Last of Us Part II)

GDC 2021 Awards, la cerimonia che premia i migliori titoli alla Games Developers Conference, ha eletto il miglior gioco dell’anno, scegliendo un vincitore a sorpresa.

The Last of Us Part II non si è infatti guadagnato il tanto atteso riconoscimento, vincendo solamente in un’altra categoria: un’altra esclusiva PlayStation, sebbene non abbia vinto anch’essa il premio di gioco dell’anno, è inoltre riuscito a conquistare un maggior numero di premi.

A portarsi a casa il riconoscimento è stato invece Hades, l’eccellente roguelike di Supergiant Games: non è la prima volta che riesce a vincere questo ambito premio, dato che anche un’altra testata lo aveva già eletto come gioco dell’anno.

Una scelta che renderà certamente entusiasti i fan del titolo, che è diventato il videogioco Steam con le valutazioni più positive del 2020.

Hades è il gioco dell'anno di GDC Awards 2021.

Come riportato da Video Games Chronicle, Hades ha vinto anche altri due importanti premi, vincendo anche i premi di Miglior Audio e Miglior Design, portandosi dunque a casa in tutto ben tre vittorie.

L’unico altro videogioco che è riuscito ad ottenere multiple vittorie è stato Ghost of Tsushima, che si è guadagnato il riconoscimento di Miglior Gioco del Pubblico e di Migliore Visual Art.

The Last of Us Part II ha dovuto invece accontentarsi del premio per la Miglior Narrazione, vedendo dunque riconosciuta la grande qualità della storia raccontata da Naughty Dog.

GDC 2021 Awards: i vincitori

Di seguito vi proporremo la lista completa dei vincitori dei GDC 2021 Awards per ogni singola categoria in nomination:

Best Audio

Hades (Supergiant Games)

Best Debut

Phasmophobia (Kinetic Games)

Best Design

Hades (Supergiant Games)

Best Mobile Game

Genshin Impact (miHoYo)

Innovation Award

Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Best Narrative

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Best Technology

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios)

Best Visual Art

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

Best VR/AR Game

Half-Life: Alyx (Valve)

Audience Award

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

Game of the Year

Hades (Supergiant Games)

Pioneer Award

Tom Fulp

Lifetime Achievement Award

Laralyn McWilliams

Supergiant Games ha commentato con grande entusiasmo la notizia di aver vinto il Game of the Year con Hades, dicendosi onorati di essere stati anche solo presi in considerazione in mezzo a una enorme quantità di capolavori:

Hades just earned Game of the Year in the Game Developers Choice!!! We’re beyond grateful, and deeply honored to have been in consideration at all alongside such inspiring games. From all of us, thank you!! — Supergiant Games (@SupergiantGames) July 22, 2021

Anche Sucker Punch, gli autori di Ghost of Tsushima, hanno voluto condividere la grande soddisfazione di aver vinto due premi ai GDC 2021 Awards, ringraziando tutti coloro che hanno votato:

We're honored to win Best Visual Art and the Audience Award from this year's @Official_GDC Awards! Thank you so much to everyone who voted! It's been an incredible year and we're so appreciative for all of the support! pic.twitter.com/GKwLKBF7OK — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) July 22, 2021

Neil Druckmann, il director di The Last of Us Part II, ha anche lui voluto fare i complimenti ai co-writer del titolo per la vittoria nella miglior narrazione e a tutti gli altri candidati che sono riusciti a vincere:

Naughty Dog potrà in ogni caso dirsi soddisfatta di aver visto riconosciuti i propri sforzi, soprattutto in seguito alla vittoria ai The Game Awards 2020 come Game of the Year.

Ghost of Tsushima è invece riuscito a conquistarsi i favori dell’audience ancora una volta, dopo essere riuscito a conquistare il premio di miglior gioco del pubblico ai Game Awards.

Il vincitore di questa edizione dei GDC Awards, Hades, sarà presto disponibile gratis su Xbox Game Pass: l’annuncio è arrivato durante la conferenza E3 di Microsoft e Bethesda.