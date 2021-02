Il creatore di Silent Hill torna alle origini: primi dettagli in un video

Un nuovo video pubblicato da Bokeh Game Studio rivela dettagli sul prossimo gioco del creatore di Silent Hill e Siren, Keiichiro Toyama.

Il dev diary chiamato “Focus” ha approfondito i temi e le ispirazioni di Toyama, mostrando alcuni bozzetti che saranno alla base di creature e ambientazioni.

Prima di tutto il giapponese, il cui ultimo titolo è stato Gravity Rush 2, ha spiegato che questo nuovo gioco sarà «piuttosto scuro, molto più dei miei recenti titoli. È come se stessi tornando alle mie radici, ad esempio verso l’horror».

«Le mie idee stavano iniziando ad andare in quella direzione (…) ma, anziché qualcosa di profondamente radicato nell’horror, voglio mantenere una nota d’intrattenimento. Mentre voglio mantenere elementi dall’horror, voglio che il giocatore si senta intrattenuto mentre gioca».

Toyama, che ha da poco lasciato Japan Studio dopo vent’anni di militanza, ha aggiunto che la sua visione di horror è quando «la vita di tutti i giorni viene scossa».

«Anziché mostrare cose spaventose, dovrebbe mettere in dubbio la nostra posizione, farci sfidare il fatto che stessimo vivendo in pace (…) Mi piacerebbe che questo fosse il tema del mio prossimo gioco».

Un’altra influenza è il trend dei “death game”, che il creative director ha preso dai fumetti che legge spesso.

Quanto alla location, un recente viaggio di piacere con la famiglia lo ha visto spostarsi in una città in Asia; questo lo ha spinto ad immaginare una città ricca di dinamismo, in cui un tocco esotico si unisce alla sensazione di modernità.

Ci vorrà ancora parecchi prima che possiamo giocare il primo titolo di Bokeh Game Studio ma, intanto, le idee sulle tempistiche di lancio sono già piuttosto chiare.

Il team di sviluppo è stato del resto appena fondato e, in futuro, si riserva la possibilità di collaborare con Sony a IP del suo portfolio originale.

La sua separazione dall’etichetta nipponica è avvenuta proprio nei mesi in cui si vociferava di un ritorno di Silent Hill per mano del Team Silent “rifondato” in Japan Studio, ma questo non pare aver cambiato troppo i piani per un recupero della saga horror.