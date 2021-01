Il creatore di Shenmue anticipa l’arrivo di qualcosa nel 2021

Yu Suzuki è e sarà sempre una leggenda del mondo dei videogiochi, grazie anche e soprattutto per la serie di Shenmue, il cui terzo capitolo ufficiale ha visto la luce nel 2019 dopo anni di attesa da parte dei fan storici della serie targata SEGA.

Suzuki è noto ai “nostalgici” anche per giochi come After Burner e Space Harrier, due classici sparatutto del secolo scorso molto diffusi nelle sale giochi di tutto il mondo (e presenti in Shenmue come titoli arcade da giocare liberamente).

Ora, nonostante abbia più di 60 anni, sembra proprio che Suzuki abbia in serbo qualcosa di molto interessante da annunciare nel 2021, strizzando l’occhio ai gloriosi anni ’80. Come rivelato al magazine nipponico Famitsu, il director dello studio Ys Net ha rivelato di essere al lavoro su uno “shooter/RPG”.

Ma non solo: il progetto includerà “battaglie testa a testa” e sarà molto probabilmente un “sequel”. Improbabile però che si tratti di Shenmue IV: purtroppo, le vendite in formato retail sono state decisamente sotto le aspettative e, proprio a causa di ciò, le speranze di avere un nuovo episodio della serie – nonostante l’ottimismo generale – sono davvero scarse.

Più probabile, invece, che Suzuki abbia intenzione di rispolverare un vecchio franchise del passato, magari legato proprio al genere degli sparatutto.

Va detto in ogni caso che tutti coloro che hanno completato Shenmue III sapranno infatti che, esattamente come i due titoli precedenti, il gioco ha un finale aperto che lascia aperta la porta a vari sequel. Staremo a vedere.

Shenmue III è disponibile per PC e PlayStation 4. Nella nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames lo abbiamo analizzato da due diversi punti di vista, ossia quello del giocatore alle prime armi e quello dell’appassionato di vecchia data.