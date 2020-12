Il braccio bionico di Johnny Silverhand esiste davvero

Lo scorso 10 dicembre, il nuovo titolo di CD Projekt RED – Cyberpunk 2077 – ha visto finalmente la luce su console old-gen, Google Stadia e PC.

Ora, CD Projekt RED, Xbox e Limbitless Solutions hanno dato luce a un oggetto realmente particolare, che fonde Night City con la vera e propria ingegneria biomedica.

L’organizzazione no-profit esperta del settore ha infatti deciso di realizzare una protesi in tutto e per tutto identica a quella del braccio bionico di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato nel gioco dall’attore Keanu Reeves.

Le protesi verranno prodotte e donate nel corso del prossimo anno a coloro i quali parteciperanno a test clinici specifici. Poco sotto, un video che mostra l’oggetto dal vivo.

https://youtu.be/vz84NfUKfiA

Le braccia, progettate per essere dei veri e propri arti accessibili per tutte le tipologie di pazienti, sono in grado di afferrare oggetti ed eseguire gesti con una naturalezza sorprendere.

Ricordiamo che diversi mesi fa, in occasione di un intervista alla BBC, Reeves ha parlato del suo ruolo in Cyberpunk 2077, rivelando che Johnny sarà “una specie di guida” per V, ma non si limiterà soltanto a questo e avrà in qualche caso degli obiettivi ben diversi da quelli del protagonista.

Sulle pagine di SpazioGames trovate da qualche ore la nostra video analisi tecnica che mette a confronto la versione PS4 del gioco con quella giocata in retrocompatibilità su PlayStation 5, con tutte le differenze bene in vista.

Di convesso, nella nostra recensione del gioco – basata sull’edizione PC – vi abbiamo precisato che il titolo CD Projekt è in definitiva «un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.»

Cyberpunk 2077 è disponibile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 19 dicembre di quest’anno. Le edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attese nel corso del 2021 sotto forma di update.