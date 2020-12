Cyberpunk 2077: i social non perdonano (e Twitter si scatena)

Lo scorso 10 dicembre, il nuovo titolo di CD Projekt RED – Cyberpunk 2077 – è stato rilasciato su console e PC, non senza qualche polemica di troppo.

Come ormai saprete bene, il gioco – in versione PS4 e Xbox One – è funestato da un gran numero di bug, nonostante gli sviluppatori polacchi siano subito corsi ai ripari con le consuete patch di emergenza (l’ultima delle quali, la 1.04, migliora un po’ la situazione).

Nonostante questo, su Twitter è stato da poco lanciato l’hashtag #Cyberbug2077, con il quale gli utenti hanno iniziato a condividere tutti i glitch incontrati durante il gioco. Ovviamente, si tratta più che altro di prese in giro bonarie, atte a sdrammatizzare una situazione che – ci auguriamo – possa essere risolta nel giro di poco tempo.

Poco sotto, una carrellata di vari tweet piuttosto buffi pubblicati in queste ore:

#Cyberbug2077

No futuro vai ter guitarra invisivel :0, nossa, como a CD projekt é criativa pic.twitter.com/frRsmhoAFV — Juny Oak (@FroggySir) December 13, 2020

Vi ricordiamo in ogni caso che sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra ricca video analisi tecnica che mette a confronto la versione PS4 di Cyberpunk 2077 con quella giocata in retrocompatibilità su PS5 (spiegandovi per filo e per segno tutte le differenze del caso).

Nella nostra recensione del gioco, basata sull’edizione PC, abbiamo descritto il titolo CD Projekt come «un maestoso colossal, l’opera più grande e significativa di una compagnia che è cresciuta fino a diventare un nuovo punto di riferimento per l’intera industria.»

Ricordiamo infine che Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt RED, è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 19 dicembre di quest’anno. Gli upgrade relativi alle edizioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono attesi nel corso del prossimo anno.