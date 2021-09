Monster Hunter Rise, annunciata la data di uscita su PC

Dopo una lunga attesa, finalmente Capcom ha parlato dell’edizione PC di Monster Hunter Rise durante il Tokyo Game Show 2021.

L’ultimo videogioco della serie uscito su PC è stato Monster Hunter World, che soprattutto con l’espansione Iceborne ha dato una lunghissima vita al simulatore di caccia di Capcom.

Monster Hunter Rise fu talmente atteso che in Giappone, patria natia dove il gioco è una religione, il capo di un’azienda ha dato a tutti un giorno di ferie per poter giocare al day one.

Anche noi è piaciuto molto, così come alla community, perché Rise è risultato essere uno dei migliori titoli della saga di sempre.

Dal Tokyo Game Show 2021 arrivano finalmente nuove informazioni su Monster Hunter Rise, precisamente l’attesa versione PC dell’ultimo simulatore di caccia di Capcom.

Come riportato da DualShockers, sono emerse informazioni sui requisiti PC, sul pre-order, così come la data di uscita ovviamente: Monster Hunter Rise uscirà su PC il 21 gennaio 2022.

Su Steam è già possibile effettuare il preordine, ed una demo del gioco sarà disponibile dal 13 ottobre prossimo.

Con il trailer pubblicato per l’occasione scopriamo anche che Monster Hunter Rise supporterà la risoluzione 4K e fino a 60fps di fluidità, avrà anche il supporto per gli schermi Ultrawide, così come un controllo tramite mouse e tastiera migliorato.

Per quanto riguarda i requisiti, ecco quali sono i minimi e i consigliati direttamente dalla pagina di Steam:

Durante l’annuncio si è parlato brevemente anche di Sunbreak, la prima espansione a pagamento annunciata durante l’ultimo Nintendo Direct: uscirà nell’estate del 2022 e vedrà il ritorno dello Shogun Ceanataur.

Più recentemente, su Nintendo Switch e PC è uscito Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Se ve lo siete perso, potete recuperare la nostra recensione.

Per i veri fan di Monster Hunter, invece, non potete farvi mancare la nuova sedia a tema, è prodotta da Secret Lab ed è bellissima.