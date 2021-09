Scheda di acquisizione Razer Ripsaw HD a un prezzo shock su Amazon

Vi state dilettando con lo streaming di videogiochi su Twitch o YouTube e state pensando di migliorare la qualità dei vostri video, soprattutto per quanto riguarda le console? Oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon consente di acquistare l’ottima scheda di acquisizione Razer Ripsaw HD a un prezzo da non lasciarsi sfuggire!

La scheda di acquisizione per lo streaming Razer Ripsaw HD produce filmati in alta qualità con dettagli cristallini e un audio nitido per rendere ogni vostro stream un vero e proprio spettacolo audiovisivo.

La scheda di acquisizione per lo streaming Razer Ripsaw HD consente di registrare a risoluzione Full HD 1080p e 60 fps per il massimo della fluidità, mentre il pass-through 4K a 60 fps vi permette di giocare al meglio senza compromettere la qualità dello stream.

La scheda di acquisizione per lo streaming Razer Ripsaw HD è molto semplice da usare e configurare, essendo praticamente “plug and play“, e potete integrarla facilmente con qualsiasi software, come il noto OBS, per iniziare a streammare sin da subito.

La scheda di acquisizione per lo streaming Razer Ripsaw HD offre connettività HDMI 2.0 e USB 3.0 per una resa finale priva di latenza ed è possibile collegare un semplice cavo audio con jack da 3,5mm per semplificare le operazioni di registrazione.

Solitamente la scheda di acquisizione Razer Ripsaw HD viene proposta a 169,99€, ma oggi potete averla a soli 110,04€, con uno sconto del 35%. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un prodotto moderno di qualità a un prezzo imperdibile!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare la scheda di acquisizione Razer Ripsaw HD a prezzo scontato «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon