IGN USA nomina i 100 videogiochi migliori di sempre: la classifica

È un periodo particolarmente prolifico, per le chiacchierate sui migliori videogiochi di sempre: pensate al premio che i giocatori hanno assegnato a Dark Souls, mentre in Giappone si è scelto The Legend of Zelda: Breath of the Wild, solo di recente. Ma è davvero possibile eleggere i migliori videogiochi di sempre?

La testata IGN USA ci ha provato e, dopo le uscite degli ultimi anni, ha aggiornato la classifica che propose per la prima volta nel 2019, elencando quelli che ritiene essere i 100 migliori videogiochi di sempre. Come sempre accade con le classifiche, la graduatoria sta facendo chiacchierare la comunità dei videogiocatori online, tra chi suggerisce posizioni diverse, chi segnala assenze di prestigio e chi sottolinea motivi di rilevanza diversi per alcuni dei giochi in classifica.

Potete trovare a questo link la classifica completa della nota testata americana. Qui sotto, ve la riassumiamo indicando solo le diverse posizioni.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

I 100 migliori videogiochi di sempre (secondo IGN USA)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario World Portal 2 The Legend of Zelda: A Link to the Past Super Metroid Mass Effect 2 Super Mario 64 Red Dead Redemption 2 Half-Life 2 Disco Elysium Super Mario Bros. 3 GTA V Hades Castlevania: Symphony of the Night Halo 2 The Witcher 3: Wild Hunt The Last of Us BioShock Bloodborne Undertale Super Mario Bros. Street Fighter II Portal Chrono Trigger God of War Half-Life: Alyx Metal Gear Solid 3: Snake Eater Tetris Doom Final Fantasy XIV Half-Life Halo: Combat Evolved Minecraft The Legend of Zelda: Ocarina of Time Sid Meier’s Civilization IV Metal Gear Solid Red Dead Redemption The Last of Us – Parte II Shadow of the Colossus Resident Evil 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Metroid Prime Pokémon Giallo Final Fantasy VI Fallout: New Vegas Star Wars: Knights of the Old Republic World of Warcraft StarCraft Diablo II EarthBound Left 4 Dead 2 Counter-Strike 1.6 Ms. Pac-Man Hollow Knight Apex Legends Overwatch Uncharted 2: Among Thieves Journey The Witness Dishonored 2 Batman: Arkham City Rise of the Tomb Raider Call of Duty 4: Modern Warfare Control XCOM 2 GTA: San Andreas Silent Hill 2 Super Mario World 2 Splinter Cell: Chaos Theory The Sims 3 Donkey Kong Mario Kart 8 Deluxe DOTA 2 Return of the Obra Dinn Spelunky 2 Super Smash Bros. Ultimate GoldenEye 007 Fable 2 Fortnite Dark Souls Persona 5 Royal Mortal Kombat 11 System Shock 2 Resident Evil 2 (remake) Monster Hunter: World Tony Hawk’s Pro Skater 2 Titanfall 2 Inside SimCity 2000 Thief II: The Metal Age Animal Crossing: New Horizons Mega Man 3 League of Legends Fallout 2 Burnout 3: Takedown Monkey Island 2 Assassin’s Creed IV Final Fantasy VII Divinity: Original Sin 2 Borderlands 2

Come potete vedere, in questo caso a trionfare è stato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, in una classifica dall’altissimo tasso di nintendosità, soprattutto nella sua top 10.

Un buon auspicio per il sequel delle avventure di Link e Zelda, che dovremmo scoprire proprio quest’anno? Non possiamo che augurarcelo.