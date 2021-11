I videogiocatori dicono di odiare le microtransazioni, i loro portafogli dicono il contrario

Amate le microtransazioni? Che lo facciate o meno ha poca importanza, visto che sembrano essere un strumento estremamente redditizio, se ne è accorta anche Electronic Arts.

La compagnia di FIFA 22 ha reso note delle stime davvero impressionanti per quanto riguarda entrate e profitti del periodo luglio-settembre, e i numeri sono incredibili.

A quanto pare quasi i due terzi delle entrate di EA derivano dai live service e non tanto dalle vendite dei giochi in sé.

Nel secondo quarto del 2021 la compagnia ha avuto entrate del valore di 1.85 miliardi di dollari, di questi solamente un terzo dovuti alla vendita dei giochi, il resto sono tutte entrate derivanti da servizi come le microtransazioni.

EA ha affermato che il Q2 del 2021 è stato il migliore secondo quarto di anno della storia della compagnia stessa, ovvero quasi 40 anni.

La compagnia dunque non si è lasciata sfuggire l’occasione di ribadire che continuerà su questa strada spingendo i live service oltre, soprattutto su mobile.

Uno dei titoli più remunerativi in tal senso è stato Apex Legends. Le Stagioni 9 e 10 del famoso battle royale infatti hanno stabilito dei nuovi record in termini di utenti attivi sin dalla Stagione 1. I giocatori inoltre sembrano non smettere di comprare skin per i personaggi, bundle vari e così via.

Non c’è da stupirsi infatti se Apex Legends sia diventato uno dei battle royale più remunerativi sul mercato, dato che le entrate che ha generato si attestano oltre la mastodontica cifra di 1.6 miliardi di dollari.

Ricordiamo inoltre che EA ha all’attivo molti altri giochi che sposano il modello live service come FIFA 22, Battlefield 5, Star Wars: The Old Republic e altri ancora.

Molto ci si aspetta sicuramente anche da Battelfield 2042, su cui l’azienda punta molto, dato che già 7.7 milioni di giocatori hanno partecipato alla open beta.

A proposito di EA, sembra che la compagnia abbia deciso di prendere definitivamente le distanze da FIFA.

FIFA 22 ha tra l’altro da poco visto il lancio di una nuova patch: ecco cosa cambia.

L’ultima iterazione di FIFA ha inoltre sbancato il lunario con le sue vendite in digitale, surclassando il fisico.