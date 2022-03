I protagonisti di Metal Gear Solid, insieme, in un’opera bellissima

Il primo Metal Gear Solid è uno di quei giochi in grado di lasciare un segno indelebile nel mondo dei videogiochi, oggi come ieri, tanto che sono moltissimi i fan che ancora lo omaggiano.

La saga di Metal Gear Solid da tempo meriterebbe nuovamente lo spazio che merita, visto che la speranza di rivedere un giorno Snake e compagni nuovamente in azione è molto forte.

Proprio nelle ultime settimane un ex sviluppatore di Metal Gear Solid ha affermato che un progetto è stato cancellato da Konami nel 2019.

Così, mentre molti giocatori continuano a scovare curiosità relative al primo capitolo, un artista ha deciso di omaggiare proprio il MGS originale con un artwork davvero fuori scala.

Il bravissimo Will Stanley ha infatti pubblicato un illustrazione realmente magnifica, che mostra tutti i personaggi principali del primo Metal Gear Solid.

Nell’artwork possiamo infatti notare Solid e Liquid sullo sfondo, mentre davanti è possibile scorgere Psycho Mantis, Meryl, Otacon, Sniper Wolf e Vulcan Raven, oltre a Cyborg Ninja e Revolver Ocelot sulla sinistra.

Impossibile non notare inoltre la silhouette dell’imponente Metal Gear Rex sullo sfondo. Trovate la fantastica illustrazione poco più in basso (via Twitter).

Curioso come Stanley abbia deciso di pubblicare l’artwork a ridosso del 28 febbraio, ossia la data in cui sono idealmente ambientate le vicende del MGS originale.

Restando in tema, avete visto che pochi giorni fa Figurama ha mostrato il suo bellissimo Diocube delle dimensioni di 15 x 15 cm dedicato a una delle boss fight di MGS più famose di sempre?

Ma non solo: un fan ha messo in piedi una versione in realtà virtuale della prima avventura di Solid Snake, davvero ben fatta.

Se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie ideata da Hideo Kojima date un’occhiata alla nostra classifica, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.