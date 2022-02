I protagonisti di Final Fantasy, insieme, come mai prima d’ora

Final Fantasy è una saga che continua a fare felici i fan di tutto il mondo, grazie anche e soprattutto alla mole di capitoli messi in piedi da Square Enix nel corso degli anni.

Passando per titoli recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade a spin-off e molto altro, la serie ha visto negli anni un gran numero di protagonisti, molti dei quali entrati nel mito.

Se i fan si sono di recente riuniti per decretare il FF migliore di tutti i tempi, sarebbe curioso chiedere loro quale (o quali) sono i personaggi del franchise a loro più cari.

Così, mentre altri discutono anche su quale sia la scena più romantica di sempre tra tutti gli episodi della saga di Final Fantasy, qualcuno ha deciso di radunare – se così possiamo dire – tutti i protagonisti della serie, in un colpo solo.

Via Reddit, un fan di nome xThetiX ha deciso di pubblicare un’immagine realmente sorprendente, che vede riuniti a cerchio tutti – ma proprio tutti – i protagonisti dei vari capitoli della saga di Final Fantasy.

Da Squall e Cloud in bella vista in alto, passando per Tidus, Gidan, Terra, Noctis e anche i personaggi principali dei primissimi episodi usciti negli anni ’80 e ’90, tra cui i Guerrieri della Luce.

L’immagine, visionabile poco sotto, è così suggestiva e ben fatta da fare impallidire tutte le altre opere ufficiali rilasciate negli anni da Square Enix.

L’autore del post chiede inoltre quale sia il personaggio principale con il miglior look di sempre, una domanda a cui fan non sembrano dare una risposta chiara e univoca.

Su SpazioGames abbiamo in ogni caso tentato di elencare i migliori capitoli della saga dall’alba dei tempi: correte a dare un’occhiata alla nostra classifica.

Ma non solo: Omega Weapon è il nemico più formidabile di FFVIII, ma qualcuno l’ha stesa usando solo Rinoa a livello 11.

Senza contare, infine, che i fan si sono anche messi d’accordo per riabilitare il Final Fantasy più odiato di sempre, con somma sorpresa di molti.