I personaggi di GTA V sembrano ora usciti da GTA 6, grazie ai fan

Rockstar, dopo l’ormai ben noto leak di vari segmenti di gameplay di GTA 6, sembra essere tornata regolarmente al lavoro sul gioco, sebbene i fan non sembrano aver dimenticato Grand Theft Auto V (o GTA V, per gli amici).

Il quinto episodio della saga Rockstar (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) è infatti ancora supportato da una moltitudine di modder di talento.

E se di recente qualcuno ha deciso di rendere GTA V ancora più bello da vedere, sfiorando una qualità da next-gen, a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, un modder ha deciso di trasformare letteralmente i vari personaggi del quinto Grand Theft Auto, per un risultato fuori di testa.

Il modder “instanity” ha rilasciato una nuova mod per Grand Theft Auto V che mira a rivedere oltre 70 personaggi secondari. Questa mod, chiamata “4K Story and Side Characters”, migliora il corpo, la testa e i vestiti di ben 74 personaggi.

Questa mod è in grado di migliorare in modo significativo la grafica dei personaggi secondari, ragion per cui ne consigliamo vivamente l’uso se volete un boost grafico non indifferente.

Potete scaricare la mod da questo indirizzo, mentre poco sotto (e poco più in alto) potete trovare anche alcuni screen che mostrano vari personaggi sensibilmente migliorati.

In teoria, la “4K Story and Side Characters” dovrebbe essere compatibile con la maggior parte delle altre mod di GTA V che abbiamo condiviso, inclusa la stupefacente NaturalVision Evolved.

