GTA V è uscito da molti anni, ma ha ancora un problema con gli aerei

Grand Theft Auto V (o GTA V, per chi ormai lo considera un grande classico) è un gioco entrato nel mito, anche dopo essere stato disponibile su Xbox Series X|S e PS5.

Il quinto capitolo della serie targata Rockstar (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero notevole) ha infatti indubbiamente lasciato un segno senza precedenti, sebbene i fan continuino a trovare chicche e curiosità al suo interno.

A nulla sono servite le prime novità ufficiali sullo sviluppo di GTA 6: GTA V continua infatti ad essere al centro dell’attenzione dei giocatori di tutto il mondo.

Ora, nonostante il supporto nei confronti del gioco da parte degli sviluppatori stia per arrivare davvero alla fine, qualcuno ha scovato una particolarità legata a doppio filo agli aeroplani.

"Prendo la vecchia!" (cit.)

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Grand Theft Auto V ha trovato un aereo in un punto davvero molto insolito, in quello che sembra essere il quartiere di Michael nella modalità storia del gioco.

L’aereo in questione è stato individuato dall’utente Reddit alphamp3: non si sa esattamente cosa abbia causato la caduta del veicolo dal cielo, anche se i bug che coinvolgono i velivoli sono relativamente comuni all’interno del gioco.

Ad esempio, un glitch di Grand Theft Auto V faceva sì che gli aerei dessero letteralmente la caccia al giocatore, fino a quando il problema non è stato risolto con una normalissima patch.

Un utente ha fatto notare che, per qualche motivo, gli aerei che cadono dal cielo nel quartiere di Michael sono un bug piuttosto usuale e che di solito i velivoli esplodono al momento dell’impatto.

Questi inconvenienti (se così possiamo chiamarli) si verificano di solito in GTA Online, sebbene a volte possono essere avvistati anche nella modalità storia, come in questo caso.

Nel frattempo, i fan continuano a scoprire segreti del gioco dopo quasi 10 anni dal lancio ufficiale: in diversi hanno infatti segnalato un’utile feature nascosta che vi darà una mano nel multiplayer.