GTA V diventa ancora più next-gen grazie ai fan (e GTA 6 può aspettare)

Grand Theft Auto V (o GTA V, per gli amici) è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, specie per il fatto che da pochi mesi è disponibile anche su Xbox Series X|S e PS5.

Il quinto episodio della saga Rockstar (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti uno di quei giochi in grado di lasciare un segno indelebile.

Mentre sono da poco apparse le prime novità ufficiali sullo sviluppo di GTA 6, si torna ora a parlare di GTA V grazie a una mod realmente sorprendente.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, qualcuno ha deciso di rendere ancora più next-gen le ambientazioni del titolo open world di Rockstar.

A maggio 2020 è stata confermata la lavorazione della cosiddetta NaturalVision Evolved Mod per Grand Theft Auto V, una delle più ambiziose di sempre.

Ora, la versione beta per giocatore singolo di questa mod è finalmente disponibile per il download gratuito (da questo indirizzo).

NaturalVision Evolved (NVE) è una mod di revisione visiva in corso d’opera, attualmente in fase di accesso anticipato. Di seguito potete trovare anche un video che mostra la mod in azione, in tutto il suo splendore.

Com’è possibile notare dal video, questa apporta numerose modifiche al meteo, al sistema di illuminazione, ai colori degli scenari, al tonemapping, alle texture, ai modelli degli edifici, agli oggetti di scena, alla vegetazione e molto altro ancora.

Insomma, si tratta di un mod in grado di stravolgere dal punto di vista grafico il gioco, rendendolo ancora più al passo coi tempi.

Parlando invece di GTA 6, il gioco non è ancora uscito che già si parla dei futuri contenuti scaricabili, incentrati più che altro sul comparto single player.

Ma non è tutto: Take-Two Interactive ha da poco reso noti i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2023, rivelando che GTA V ha raggiunto una cifra davvero da capogiro.