Metacritic rivela i giochi peggio recensiti del 2022, con sorpresa di nessuno

Il noto aggregatore di recensioni Metacritic ha rivelato i dieci peggiori giochi del 2022, in base alla media ponderata dei punteggi delle review dei suoi critici approvati.

Secondo la lista, questa comprende “i giochi rilasciati per qualsiasi piattaforma tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022”, ma sono esclusi i giochi con meno di 7 recensioni da parte della stampa professionista.

Metacritic sottolinea inoltre che un gioco può comparire una sola volta nella lista, quindi i titoli rilasciati su più piattaforme vengono giudicati in base alla versione con il punteggio più basso.

Crossfire X, che ha visto l’editore Smilegate collaborare con Remedy Entertainment, sviluppatore di Alan Wake e Control, è stato accolto da recensioni pessime al momento del lancio.

Poco sotto (via VGC), la classifica completa dei Top 10 peggiori titoli del 2022 su Metacritic:

POSTAL 4: No Regerts (PC) – 30 CrossfireX (Xbox Series X) – 38 Babylon’s Fall (PS5) – 41 XEL (Switch) – 43 Arc of Alchemist (Switch) – 46 Zorro: The Chronicles (PS5) – 49 The Last Oricru (Xbox Series X) – 50 The Waylanders (PC) – 51 Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) – 52 Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) – 52

Nonostante il suo modello di business free-to-play, i pochi giocatori che ha attirato hanno riportato terribili problemi grafici e framerate al limite dell’ingiocabile.

In cima alla lista c’è però Postal 4 No Regerts, nuovo capitolo del controverso franchise per PC che ha conquistato davvero pochissimi utenti e critici quando è uscito dall’accesso anticipato quest’anno.

La lista comprende anche Babylon’s Fall, il travagliato RPG d’azione di Platinum e Square Enix, che terminerà il suo servizio a febbraio 2023.

Come saprete, di recente il gioco vantava un solo giocatore su Steam, così come la distruzione delle copie fisiche non preannunciava nulla di buono.

