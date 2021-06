I migliori speaker gaming in offerta su Amazon

Su Spaziogames vi informiamo tutti i giorni sui videogiochi e vari prodotti tecnologici inerenti alla loro fruizione nella miglior maniera possibile, partendo dalle smart TV fino ad arrivare a impianti audio, mouse, tastiere, periferiche ed altro ancora. In questo articolo abbiamo deciso di parlarvi degli speaker gaming, sistemi di altoparlanti, che possono andare dalla più comune configurazione 2.0 alla 5.1 ed oltre, che vi permetteranno di godervi colonne sonore ed effetti dei vostri videogiochi preferiti.

In particolare, abbiamo preso in considerazione le offerte più interessanti presenti su Amazon così da consigliarvi su quali prodotti puntare maggiormente per risparmiare sensibilmente sul loro acquisto, senza contare il fatto che potete contare su una spedizione rapidissima del vostro ordine e, nel caso di problemi, entro 30 giorni effettuare il reso in maniera facile e veloce.

La scelta presente sul noto portale e-commerce è piuttosto vasta, spaziando dai modelli più economici a quelli di fascia più alta. Tra i vari articoli, se puntate ad una vera esperienza di home cinema coinvolgente, vi consigliamo le casse Logitech Z906, che attualmente potete portarvi a casa a soli 345,94€, rispetto ai 399,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 54€.

Il sistema di altoparlanti Logitech Z906 è composto da cinque speaker e un subwoofer per fornivi un’esperienza sonora di alto livello grazie alla potenza di picco di 1000 W e 500 W RMS. Il prodotto ha ottenuto la certificazione THX ed è progettato per decodificare via hardware i segnali Dolby Digital e DTS.

Il sistema di altoparlanti Logitech Z906 consente di utilizzare sino a sei fonti audio contemporaneamente, in virtù della presenza di un jack da 3,5mm, RCA, ingressi diretti a sei canali e ingressi digitali coassiale e ottico. La gestione delle fonti viene affidata alla console di controllo ed al telecomando, tramite il quale potrete accedere a tutte le varie opzioni anche a distante.

