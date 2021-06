I migliori prodotti Philips Hue in offerta su Amazon

Su Spaziogames vi informiamo tutti i giorni sui videogiochi e vari prodotti tecnologici inerenti alla loro fruizione nella miglior maniera possibile, partendo dalle smart TV fino ad arrivare a impianti audio, mouse, tastiere, periferiche ed altro ancora. In questo articolo abbiamo deciso di parlarvi di articoli che andranno a migliorare non solo la vostra postazione gaming, ma la vostra abitazione generale. Si tratta dei prodotti per l’illuminazione casalinga Philips Hue, che vi permetteranno di rendere più “smart” la vostra casa, definendone sia colorazione e intensità che controllarli tramite app su smartphone o direttamente con la vostra voce.

In particolare, abbiamo preso in considerazione le offerte più interessanti presenti su Amazon, così da consigliarvi su quali prodotti puntare maggiormente per risparmiare sensibilmente sul loro acquisto.

Per iniziare a dare un nuovo tocco luminoso alla vostra abitazione, vi consigliamo di partire dallo Starter kit con due lampadine Attacco E27 e Bridge Hue Control, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto ai 79,90€ usuali di listino, per un risparmio reale di quasi 30 euro.

Queste due lampadine sono ideali per illuminare l’ambiente: realizzate con LED a risparmio energetico, interagiscono con il Bridge in dotazione tramite Bluetooth in tempo reale. Attraverso l’apposita app sul nostro smartphone, o utilizzando uno degli assistenti vocali compatibili, come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri, potrete controllare accensione o spegnimento delle lampadine, oltre a stabilirne la luminosità o impostare determinate regole o comportamenti.

Attraverso lo Hue Bridge potrete collegare fino a 50 apparecchi, così da espandere e migliorare il vostro sistema di illuminazione gradualmente. Ricordiamo che è possibile controllare i vari dispositivi anche fuori casa direttamente dall’app.

