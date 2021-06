I migliori monitor BenQ in offerta su Amazon

Su Spaziogames vi informiamo tutti i giorni sui videogiochi e vari prodotti tecnologici inerenti alla loro fruizione nella miglior maniera possibile, partendo dalle smart TV fino ad arrivare a impianti audio, mouse, tastiere, periferiche ed altro ancora. In questo articolo abbiamo deciso di parlarvi dei monitor BenQ, che spaziano dai prodotti destinati al pubblico dei videogiocatori ai professionisti, come designer e fotografi, che ricercano determinate caratteristiche.

In particolare, abbiamo preso in considerazione le offerte più interessanti presenti su Amazon così da consigliarvi su quali prodotti puntare maggiormente per risparmiare sensibilmente sul loro acquisto, senza contare il fatto che potete contare su una spedizione rapidissima del vostro ordine e, nel caso di problemi, entro 30 giorni effettuare il reso in maniera facile e veloce.

La scelta presente sul noto portale e-commerce è piuttosto vasta, spaziando dai modelli più economici a quelli di fascia più alta. Tra i vari articoli, non potevamo non segnalarmi in modo particolare il monitor da gaming BenQ EL2870U, che attualmente potete portarvelo a casa a soli 281,98€, rispetto ai 380€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 98€.

Il monitor da gaming BenQ EL2870U è dotato di un display TN in formato 16:9 da 24″ a risoluzione 4K (3840×2160 pixel) con supporto alla tecnologia HDR e una luminosità massima di 300cd/m². Non manca neppure la tecnologia AMD Freesync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering.

Il monitor da gaming BenQ EL2870U offre un’ottima flessibilità, dato che, oltre alla porta DisplayPort 1.4a, dispone anche di due HDMI 2.0, così da collegare anche console e altri dispositivi, mentre il tempo di risposta di 1ms assicura una responsività immediata ai comandi.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in sconto e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai proiettori su Amazon.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon