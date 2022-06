I Lupi Mannari arrivano in The Sims 4, ma non fategli venire la luna storta

Era il 2014 quando The Sims 4 faceva ufficialmente il suo debutto, approdando poi nel 2017 anche su console. Il simulatore di vita di casa Electronic Arts, da allora, ha visto debuttare tantissimi contenuti aggiuntivi, che hanno introdotto nella vita dei Sims le più strampalate esperienze che vi vengano in mente.

Dalla possibilità di andare effettivamente al lavoro (e questa non è strampalata, a dire il vero) a quella di trasformarsi in vampiri, o di dedicarsi alla bucolica vita di campagna, o di partire alla volta di una galassia lontana lontana dal sapore di Star Wars: i nostri Sims non si sono fatti mancare niente e ora sono pronti anche a trasformarsi in Lupi Mannari.

Proprio questo è il nome del prossimo Game Pack in arrivo per il gioco (che trovate su Amazon), che per i canonici 19,99 euro permetterà ai giocatori di aggiungere ulteriore pepe alla vita quotidiana dei loro alter ego.

Cosa propone questo nuovo Game Pack, in uscita il 16 giugno? Ce lo ha spiegato direttamente Electronic Arts nel corso di una presentazione a porte chiuse a cui abbiamo partecipato nei giorni scorsi.

Sei un lupo mannaro? Sì, ma niente di serio

Mettiamo subito le mani avanti: anche se i lupi mannari hanno quel loro aspetto minaccioso e quegli artigli con cui potrebbero ribaltarvi facilmente i connotati, l’atmosfera di The Sims 4 non cambia, nemmeno con questo Game Pack. Il gioco rimane sempre sospeso nella sua aura un po’ cartoonesca e votata alla leggerezza, quindi anche i lupi mannari saranno adattati allo stile di The Sims 4 – peraltro, in modo abbastanza piacevole.

Prima di tutto, sarà aggiunta una nuova area interamente dedicata ai lupi mannari, dove ci sarà della lore da scoprire in merito a come questo fenomeno si stia verificando e a cosa lo abbia scatenato.

A questo, manco a dirlo, si affiancano nuovi oggetti per Crea un Sim (tra cui il debutto delle cicatrici), dove potrete decidere di creare sia il vostro aspetto umano che quello ferino. Viene posto l’accento sul fatto che molti indumenti saranno indossabili da qualsiasi Sim, a prescindere dal suo sesso biologico: una possibilità a cui EA ha affermato di tenere particolarmente.

L'espansione promette una lore da esplorare

Spazio anche per nuovi arredi da utilizzare nella modalità Costruisci, con lo stile che – ci ha spiegato l’art director – voleva guardare alla natura, con quindi molti oggetti grezzi realizzati con materiali come il legno, particolarmente rustici.

Per il poco che abbiamo visto, sicuramente il tutto è piuttosto gradevole al colpo d’occhio, e i grossi lupi mannari con i loro manti pelosi colorati sembrano appena sfuggiti a qualche film d’animazione che non si prende troppo sul serio.

“Full moon is on the sky and he is not a man anymore”

Cantavano i Sonata Arctica che, quando la luna piena capeggiava nel cielo, nella loro “Full Moon”, il protagonista della canzone non fosse più da considerarsi un uomo e fosse spaventato dalla sua stessa trasformazione. Ai nostri Sims andrà un po’ meglio, ma anche loro saranno influenzati dalla luna.

Con questo Game Pack, infatti, il gioco aggiunge i cicli lunari e potrete tenerli d’occhio, consci che questi andranno ad avere degli effetti attivi sulla vostra possibilità di trasformarvi in lupi mannari.

Ci sono due modi, in realtà, per entrare nella schiera ferina: il primo è nascere con questa caratteristica, il secondo è venire morsi da un altro lupo. A quel punto, inizierà un processo che porterà alla trasformazione – a meno che non venga bloccato prima.

Attenzione a gestire la furia, o finirete in rissa!

Un Sim che ha la capacità di trasformarsi in un lupo mannaro può controllare o non controllare la sua abilità. Questo significa che potrebbe anche trasformarsi di punto in bianco, spaventando tutti, in alcuni contesti. A tal proposito, EA ha introdotto un indicatore del livello di Furia, influenzato da diversi comportamenti a seconda della vostra personalità: quando la misura è colma, ci sarà la trasformazione e solo dei lupi mannari davvero esperti riusciranno a metterla in atto senza mandare tutti nel panico.

Il gioco consentirà di affrontare un vero e proprio percorso da lupi mannari, al punto che ci sono diverse età nella fasi di vita del lupo, che potrete sperimentare (cucciolo, adulto e via dicendo). L’anzianità permette di avere maggior controllo delle proprie abilità – magari evitando più facilmente di finire a fare a morsi con un altro lupo – e questo viene reso da The Sims 4 attraverso un sistema di punti e abilità da accumulare, come in un gioco di ruolo.

Questa funzionalità, simile a quelle viste nei precedenti pacchetti, vi permette di avere alcune abilità passive che si sbloccano facendo delle cose in-game, sia altre attive che potete decidere di utilizzare a vostro piacimento.

Gli sviluppatori hanno anche sottolineato che un’abilità che è possibile sbloccare è quella per cui potete trasformarvi liberamente, anziché aspettare che la luna sia alta o qualcosa vi faccia imbestialire (letteralmente). Siamo piuttosto sicuri che sarà una delle abilità più in voga tra i giocatori.

Inoltre, la caratteristica da lupo mannaro permette anche di avere interazioni uniche con gli altri Sim e di scegliere se entrare a far parte di un branco o essere lupi solitari.

Nel primo caso, il funzionamento è simile a quello delle “gilde” che abbiamo visto nell’espansione a tema Star Wars: branchi diversi avranno requisiti diversi da rispettare e, se doveste rompere il loro codice morale (ad esempio, essendo violenti quando un branco rinnega la violenza) potreste venire espulsi malamente.

I vantaggi dell’unirsi a un branco possono essere diversi: al di là del fatto che un lupo mannaro abbia bisogno di mangiare parecchio, potreste ad esempio utilizzare i rifugi del branco a cui vi siete uniti, nel loro quartiere, per mettervi comodi senza dover spendere per trovare un alloggio.

Ci è stato anche anticipato che il Game Pack includerà alcune interazioni uniche per chi ha acquistato anche quello dedicato ai Vampiri – con l’atavica lotta tra i due schieramenti che si direbbe pronta a continuare anche in The Sims 4.