The Sims 4: Vita in campagna | Recensione

Ci sono delle certezze assolute, nella vita: il sole sorge a est e tramonta a ovest, si nasce e si muore e, prima o poi, arriverà una nuova espansione di The Sims 4. Al momento nessuna di queste leggi assolute dell’universo è andata incontro a smentita ed è il momento per cui, dopo averci trascorso su un po’ di ore, oggi ci troviamo qui a parlare di Vita in campagna, il più recente expansion pack dedicato alla vostra vita virtuale su The Sims 4.

Come suggerisce il titolo, questi nuovi contenuti extra mirano a regalarvi una vita a contatto con la natura, fatta di cose semplici e a chilometro zero: una ulteriore ventata d’aria fresca per la vita del vostro Sim?

Un quartiere campagnolo

Gli scenari a disposizione dei vostri alter ego virtuali si ampliano con un paesaggio tutto nuovo: è quello di Henford-on-Bagley, realizzato appositamente per Vita in campagna.

Qui troverete lotti comunitari con locali a tema, lotti dove prendere stanze in affitto (se, ad esempio, volete vivere a contatto con la natura per un po’, ma non definitivamente) e, ovviamente, lotti dove costruire o dove acquistare la vostra casa, arredata o non che sia.

A colpire del nuovo quartiere è, ovviamente, il suo essere del tutto immerso nel verde: se solitamente vi trovate ad avere a che fare con lotti abbastanza rigidi e strade asfaltate, in questo caso si parla di veri e propri cottage immersi nel verde, con sentieri che si arrampicano sulle montagne e fattorie limitrofe dove la bellezza del silenzio domina tutto.

Ad accompagnare lo stile dei lotti è ovviamente quello dell’arredamento nella modalità compra e dei nuovi prodotti che trovate nella modalità costruisci: gli oggetti sposano in modo gradevole lo stile bucolico e campagnolo che è al cuore dell’espansione – e tra questi figurano anche i laghetti.

Trovate così siepi a forma di animali, rurali caminetti, mobili e panchine in stile rustico e perfino elettrodomestici per la cucina (se proprio vogliamo chiamarli elettrodomestici) che si legano a doppio filo alla necessità di mangiare a chilometro zero, meglio ancora se autoprodotto.

Le case che potrete costruire in Vita in campagna sono dei veri e propri cottage

Lo stesso stile è anche nei nuovi capi di abbigliamento nella modalità Crea un Sim, tra tutine, grembiuli e accessori interamente votati all’entrare in sintonia con la vita semplice dei “tempi andati”, in cui la ricchezza era commisurata a quella della propria stalla.

EA ha anche introdotto il nuovo tratto di personalità Custode di campagna, che renderà il Sim felice quando vivrà a contatto con la natura e prendendosi cura degli animali della sua futura fattoria.

Nella vecchia fattoria

Le meccaniche chiave di gameplay più evidenti che vengono introdotte dalla vostra nuova vita a Henford-on-Bagley sono sicuramente la possibilità di allevare bestiame, quella di coltivare ortaggi e quella di creare ricette con la produzione della vostra casa.

Potete, per capirci, gestire una stalla con animali, tra cui i lama, o creare un pollaio popolandolo di pennuti. Potrete comprare questi nuovi amici e anche scegliere il sesso dell’animale che acquistate (ad esempio, ricordandovi di comprare un solo gallo per ogni pollaio…), aspettando poi che magari si riproducano o che ci siano delle uova da raccogliere e cucinare.

Gli animali sono trattati dal gioco come veri e propri Sim: questo significa che potete dargli un nome, che potete accarezzarli, interagire con loro nei modi più svariati e sviluppare una relazione che sarà mostrata nella normale schermata che mostra il livello di amicizia con gli altri Sim.

Mucche, lama e polli vi attendono!

Un legame più forte sbloccherà interazioni più fantasiose, permettendovi di affezionarvi a tutti gli effetti ai vostri amici a quattro zampe (o due, non vorremmo escludere i pennuti dall’equazione).

Inoltre, ora potete anche divertirvi con le Sfide del lotto, che si generano anche casualmente, in linea con lo stile di vita introdotto da Vita in campagna. Vi verrà chiesto, ad esempio, di completare obiettivi che hanno lo scopo di farvi elaborare specifiche ricette, basate sugli ingredienti della vostra fattoria.

Potrete coltivare vasti appezzamenti di terreno e prendervene cura un po’ come facevate nel gioco base, ma in modo più esteso e con risultati che potrebbero sorprendervi, dando vita a zucche (e non solo) di cui essere orgogliosi.

Sicuramente mettere insieme le nuove risorse naturali è divertente e vi farà sbizzarrire una volta che andrete in cucina attivando la Sfida Vita semplice, quando noterete che dovrete necessariamente avere raccolto qualcosa dal giardino, o averla acquistata dai mercatini locali dei lotti comunitari, per iniziare a preparare manicaretti. In sintesi, il frigorifero non presenta le abituali opzioni per l’acquisto di prodotti alimentari industriali, spingendo il vostro Sim a mangiare quanto nato dal suo cottage o quartiere – o a ricorrere a una consegna a domicilio della pizza, in caso di disperazione estrema.

Potrete anche attivare una Sfida che genererà della scorribande di volpi dedite a saccheggiare la vostra fattoria. Ma, chissà, magari riuscirete a farvele amiche, da bravi amanti della natura.