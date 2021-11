I giochi in uscita a novembre 2021: tenetevi del tempo libero!

Il 2021 è quell’anno, nel mondo dei videogiochi, in cui ha la sensazione che non sia uscito granché di prima fascia – almeno, non con un calendario fitto come al solito – salvo poi notare che di mese in mese ci sono un bel po’ di date che vorresti appuntare sul calendario.

Novembre, ad esempio, sarà il mese degli shooter: il 5 novembre sarà la volta di Call of Duty: Vanguard, mentre il 19 novembre sarà venuto il momento di giocare finalmente Battlefield 2042.

Call of Duty: Vanguard è una delle uscite più in vista del mese di novembre 2021

Ma c’è spazio anche per gli amanti dello sport, sia che comporti fare davvero movimento sia che simuli virtualmente quelli che vediamo alla TV: il 4 novembre arriva Just Dance 2022, il 9 novembre si sfreccia con i bolidi dell’attesissimo Forza Horizon 5 e, nella stessa data, si torna tutti in panchina con Football Manager 2022.

Novembre sarà anche un mese di grandi ritorni: pensiamo a GTA Trilogy e Skyrim: Special Edition (11 novembre in entrambi i casi), ma pensiamo anche a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente (19 novembre).

Tra i debutti, sicuramente da tenere d’occhio quelli di Shin Megami Tensei V (12 novembre) e di Sherlock Holmes: Chapter One (16 novembre) – che testammo e di cui vi raccontammo le prime impressioni nel nostro provato, poche settimane fa.

Vediamo allora, di seguito, i giochi in uscita a novembre 2021 che dovete tenere d’occhio, ovviamente sulle nostre pagine.

I giochi in uscita a novembre 2021