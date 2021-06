Sherlock Holmes: Chapter One è un nuovo inizio: lo abbiamo provato

Dopo essersi trovata suo malgrado al centro di una brutta disputa col proprio publisher per la gestione di The Sinking City, Frogwares si prepara a lanciare Sherlock Holmes: Chapter One come vero e proprio titolo della rinascita.

Col loro franchise di maggior successo nato nel 2002 che finalmente torna alla ribalta, lo studio di sviluppo promette che donerà alla serie una nuova giovinezza, con ammodernamenti per la nuova generazione di console e una inedita visione del personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle, che vede un giovane detective in erba appena ventunenne.

Nonostante il cambio piuttosto netto d’immagine, possiamo dirvi già da ora che non dovete temere affatto per le sorti del gioco, che appare già in grado di poter superare in toto quanto fatto vedere con gli altri progetti usciti in passato.

Sherlock Holmes: Chapter One, i dolori del giovane detective

Le due ore di gioco appartenevano a un codice attualmente in fase di early beta, motivo per cui sono ancora diverse le sessioni di pulitura a cui il gioco deve sottoporsi, che come dichiarato dagli sviluppatori avverranno solo nell’ultima fase di revisione. Il loro scopo, al momento, è stato quello di mostrarci gli elementi chiave che caratterizzeranno l’avventura, mentre il sistema di combattimento e la gestione delle missioni secondarie verranno svelati solo in un secondo momento. Sherlock Holmes: Chapter One ci ha però già dato un’idea molto chiara di ciò che sarà in grado di offrire, e non è di certo un mistero che la buona base su cui si poggia sia la medesima di The Sinking City, considerato un valido punto di partenza attraverso cui raggiungere ambizioni più alte.

Ecco il giovane Sherlock nel fiore dei suoi anni.

Sherlock Holmes: Chapter One è ambientato nel 1880 e vede il giovane detective di ritorno a Cordona, un’isola fittizia del Mediterraneo. Lì, assieme al suo miglior amico Jon, ha trascorso gran parte della propria infanzia, fino alla dipartita della madre di Sherlock. A dieci anni di distanza dall’infausto evento i due ritornano sul posto, venendo loro malgrado invischiati in una serie di eventi rocamboleschi.

La prima, lunga missione di Sherlock Holmes: Chapter One si svolge all’interno dell’albergo di lusso, che ospiterà i due per la notte. In una delle stanze dove viene messa in scena una finta seduta spiritica, si consumano dapprima un furto e una brutta lite; in seguito a ulteriori indagini all’interno dello stabile, Sherlock scopre che la storia è molto più articolata e complessa, con vecchie acredini che si ripresentano tra alcuni personaggi chiave della missione e persino un terribile omicidio su cui fare luce.

Frogwares continua a percorrere una strada ben precisa: il gioco, anche stavolta, non vi dice mai come agire o in che modo portare avanti le indagini. Semplicemente, dovrete parlare e fare deduzioni, cercare indizi chiave e unire i puntini per arrivare alla conclusione più logica, che spesso non è affatto così scontata. Ecco dunque che, esattamente come in The Sinking City, tornano elementi chiave come il cosiddetto Palazzo Mentale, l’archivio e la possibilità di osservare personaggi e punti d’interesse da molto vicino. A ciò va aggiunta la capacità di Sherlock di potersi concentrare e scoprire alcune delle caratteristiche di base dei personaggi che si trovano negli ambienti di gioco.

Se per esempio l’obiettivo sarà quello di scovare un militare in pensione, tramite la concentrazione sarà possibile vedere gravitare attorno ai personaggi delle parole che li definiscono, come la nazionalità, la professione, lo stato di salute, le inclinazioni caratteriali o dei segni particolari che vi aiuteranno a capire se avete davanti la persona che fa al caso vostro per far progredire la storia. Va specificato tuttavia che non si tratta della solita “visione da detective” che mette automaticamente in risalto oggetti o interazioni possibili, ma di un modo per indirizzare meglio il giocatore, che altrimenti si ritroverebbe perso a vagare senza una chiara idea su come agire.

Talvolta succede ugualmente, e si tratta senza dubbio di un retaggio appartenente alle avventure grafiche che le produzioni Frogwares si portano dietro. Per contravvenire a qualche perdita di tempo di troppo, ecco dunque che bisognerà essere precisi nel trovare i giusti incastri, che ad onor del vero dimostrano già di non sfuggire mai dall’ambito della logica più stringente.

Sherlock sarà accompagnato da Jon, che è sempre stato con lui fin dall'infanzia.

Gameplay

In Sherlock Holmes: Chapter One gli sviluppatori hanno aggiunto la possibilità di poter selezionare dal menù alcuni oggetti e prove, dando modo di poterli usare come argomento di conversazione. Nelle due ore trascorse in compagnia del gioco, quando la selezione si rivelava sbagliata è capitato di ricevere sempre la stessa risposta da parte di tutti, e in tal senso il gioco fa in modo che non andiate mai troppo fuori strada con tentativi di soluzioni creative che si rivelano solo dei buchi nell’acqua. Si tratta di un elemento interessante e assai utile per le modalità attraverso cui si vuole spingere il giocatore a indagare a fondo, ma va senza dubbio migliorato e rifinito con maggiore attenzione.

Un altro elemento che abbiamo notato all’interno del menù di Sherlock Holmes: Chapter One, che tuttavia non abbiamo ancora visto in azione, è la possibilità di poter usare oggetti e accessori come travestimento. Entrare in possesso di nuovi abiti, maschere, o persino di trucchi che fanno apparire sul volto di Sherlock rughe e lividi, dona una nuova dimensione ruolistica al sistema di gioco, che si servirà di una discreta gamma di cambiamenti estetici per aumentare le variabili durante le investigazioni avanzate. Si consideri infatti che alcuni personaggi saranno più propensi ad accettare uno scambio di parole se avrete il giusto vestito, mentre si riveleranno più restii se ispirerete loro poca fiducia.

In alcune circostanze, durante la libera esplorazione e in prossimità di zone di interesse, potrete notare alcune persone che stanno confabulando. In quei casi potrete tendere l’orecchio e origliare le loro conversazioni, così da sbloccare delle missioni secondarie o carpire ulteriori informazioni su personaggi e mondo di gioco. Ci è capitato durante la missione principale, dove dovevamo fare delle rapide e logiche associazioni legate a un personaggio specifico per avere un quadro generale ancora più chiaro, ma tutto sommato si tratta di una meccanica accessoria che non sarà il vero cuore delle dinamiche esplorative a cui si dovrà prestare Sherlock.

In attesa di provare e avere più dettagli sul sistema di combattimento, che si concentrerà sullo sfruttamento dei punti deboli degli avversari, sugli stordimenti rapidi e sullo sfruttamento degli ambienti a proprio favore, Sherlock Holmes: Chapter One ci ha dato buone sensazioni sulla riuscita del progetto. La durata dell’avventura viene stimata dagli sviluppatori sulla quarantina di ore, se si vuole davvero vedere tutto, e considerando che si tratta di un mondo espanso in modo ragguardevole rispetto al precedente progetto, non abbiamo grossi motivi per dubitare della dichiarazione di Frogwares.