I giocatori stanno usando PS5 per le loro proposte di matrimonio

PS5, così come Xbox Series X, rappresenta l’inizio di una nuova generazione ma per tanti giocatori anche quello di una nuova vita insieme alla loro dolce metà.

Come riporta Push Square, in tanti stanno usando il lancio della console di Sony per avanzare le loro proposte di matrimonio.

Non è ben chiara la connessione tra l’acquisto di una PS5 e una proposta di matrimonio, probabilmente c’entra l’entusiasmo per una nuova console, ma a quanto pare il fenomeno è abbastanza diffuso sui social e su Reddit.

C’è chi è stato più fantasioso, nascondendo la confezione di un finto Blu-ray tra i giochi acquistati per il day one così da sorprendere ancora di più la propria compagnia.

L’utente in alto è invece andato più sul sicuro, accompagnando l’eleganza della confezione nera della PS5 Digital Edition con un più classico e sobrio anello.

In tutti questi casi, va da sé, la next-gen sarà un vero e proprio gioco di squadra per questi amanti del gaming.

Sony era stata anch’essa avvezza alle romanticherie nei confronti di un proprio utente, regalandogli una PlayStation 5 per ringraziarlo della sua fedeltà.

Negli Stati Uniti e in alcuni territori come Giappone e Oceania, PS5 è già stata lanciata la scorsa settimana, mentre dalle nostre parti bisognerà attendere giovedì 19 novembre.