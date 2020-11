Sony celebra il day one di PS5: “l’alba di una nuova generazione”

Con un post pubblicato su PlayStation Blog, Sony ha celebrato il day one di PS5, in uscita oggi 12 novembre in Stati Uniti, Giappone e un numero limitato di altre zone del mondo.

A prendere la parola è stato il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, il boss di PlayStation Jim Ryan, che ha parlato di «alba dai una nuova generazione».

«Non abbiamo mai avuto un momento di esitazione nella nostra missione: creare una console di ultima generazione progettata per entusiasmare sia i gamer che gli sviluppatori», ha spiegato Ryan.

«Sapevamo anche che per i gamer e la stampa sarebbe stato quasi impossibile sperimentare le funzionalità next-gen, come il feedback aptico del controller wireless o l’audio 3D coinvolgente, in un universo segnato dal distanziamento sociale», ha aggiunto, menzionando fugacemente il COVID-19, che ha portato peraltro alla rinuncia della vendita della console presso i negozi fisici.

«PS5 rappresenta un vero e proprio passo avanti generazionale e i titoli che proverai nei prossimi anni sono destinati a riscrivere il mondo del gaming», si è poi soffermato il presidente e CEO di SIE sull’aspetto tecnico della console.

«L’unità SSD ad altissima velocità rivoluzionerà il modo di sviluppare e vivere i giochi, per non parlare delle prestazioni e della fedeltà superiori offerte da moltissimi titoli per PS5. E poi, naturalmente, c’è il controller wireless DualSense».

Ryan ha concluso il proprio messaggio ringraziando i fan che hanno acquistato la console o sono in attesa di riceverla, citando anche il padre di PS1, PS2 e PS3.

«È un momento entusiasmante e vi siamo grati per viverlo insieme a noi. Grazie della fiducia e della pazienza che ci avete dimostrato quest’anno. Abbiamo creato PS5 per voi e siete al centro della nostra strategia sin da quando Ken Kutaragi ha concepito la primissima PlayStation», ha infatti chiuso.

PlayStation 5 è in rampa di lancio oggi e ha già incassato gli auguri della concorrenza, con Microsoft che non ha fatto mancare il proprio in bocca al lupo per l’impegno odierno.