Sony regala una PS5 al primo giocatore in fila per PS4 e PS4 Pro

Il giocatore Joey Chiu ha rivelato di aver ricevuto una PS5 in regalo da Sony per essere stato il primo giocatore in fila per acquistare una PS4 e, tre anni dopo, una PS4 Pro.

La casa giapponese ha fornito una console in omaggio ad uno dei suoi clienti più fedeli in tutto il mondo, spedendogli anche una targa celebrativa con un bel messaggio a corredo.

Okay, this is 100% the craziest thing to happen. I swear. This issssss insane.@PlayStation #PlayStation5 pic.twitter.com/lwGF0SBzmb — Joey Chiu (@Shinogu) November 10, 2020

«Joey Chiu. Primo in fila per PS4. Primo in fila per PS4 Pro», si legge sulla targa.

«La pazienza è una virtù. Questo è per te. Play has no limits», con una console sullo sfondo – rigorosamente con la versione con lettore ottico.

Un regalo da 500 euro piuttosto inaspettato e immaginiamo molto gradito per questo fan letteralmente della primissima ora.

PS5 sarà disponibile a partire dal 12 o dal 19 novembre a seconda del territorio di riferimento, con l’Europa ahinoi destinata alla seconda data.

Ovviamente, su SpazioGames vi aiutiamo ad ingannare l’attesa con una corposa video recensione di PlayStation 5 e tanti altri dettagli in arrivo a brevissimo.