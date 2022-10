I fan di Digimon avranno parecchio da videogiocare in futuro

I fan di Digimon stanno vivendo un periodo particolarmente ricco, dal punto di vista videoludico. Solo poco tempo fa, infatti, il nostro Nicolò Bicego vi aveva parlato in toni molto positivi di Digimon Survive (che trovate su Amazon), che ci aveva strappato una valutazione molto alta.

Il suo arrivo non è però isolato: nelle scorse ore, Bandai Namco ha confermato ufficialmente con un comunicato stampa che molto presto i videogiocatori potranno anche confrontarsi con il ritorno di Digimon World: Next Order, dato che intende portare su PC e su Nintendo Switch il gioco uscito inizialmente nel 2017.

«Originariamente uscito nel 2017, il gioco mette i fan nei panni di un DigiDestined, con il compito di ricostruire il Mondo Digitale che è nel caos più totale» spiegano gli autori del gioco, in vista di questo ritorno su nuove piattaforme a sei anni di distanza.

«Per essere aiutati in questa missione, i giocatori saranno in grado di trovare e reclutare oltre 200 Digimon che dovranno essere nutriti, allenati e con cui si dovrà costruire un legame. La città di Floatia servirà come hub e verrà sviluppato dai giocatori: un luogo dove si potranno reclutare i Digimon, migliorare i palazzi e le costruzioni, far crescere le colture e sviluppare la città in un’estesa metropoli».

Se l’idea di tuffarvi in Digimon World su questa vi intriga, sappiate che l’attesa sarà piuttosto breve: l’appuntamento è fissato per il 22 febbraio 2023, andando a inserirsi in un calendario delle uscite di inizio anno decisamente ricco e affollato.

Non è tutto, però, perché come noterete dal video poco sopra è già stato confermato che ci sono ulteriori giochi di Digimon in arrivo.

A riferirlo è stato il producer della serie, Kazumasa Habu, che pur senza sbottonarsi troppo ha garantito che Bandai Namco ha più di un progetto che bolle in pentola, per i fan del franchise:

«Al momento, abbiamo vari progetti in cantiere dedicati ai Digimon e Digimon World: Next Order è in realtà gestito da un nuovo producer che si è unito al team quest’anno».

Rimane quindi da scoprire in cosa consisteranno i nuovi progetti: teneteci d’occhio in attesa delle novità.

Nel frattempo, anche la saga Pokémon non manca di novità: solo pochi giorni fa vi abbiamo riferito delle nostre prime impressioni su Scarlatto e Violetto. E chissà che, in futuro, Digimon con le sue uscite non possa affermarsi ancora di più come un fenomeno di massa, lanciando definitivamente il guanto di sfida ai Pokémon.