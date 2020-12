I capelli di Alisson in FIFA 21 sono la cosa più next-gen che vedrete oggi

Siamo continuamente alla ricerca di quell’effetto wow che sembra latitare al lancio delle console next-gen, e forse oggi questa caccia potrebbe essere giunta alla fine grazie a… FIFA 21.

Ieri, inaspettatamente con un giorno di anticipo, EA Sports ha avviato il roll-out dell’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S del suo sportivo annuale.

È bene sottolineare che si tratta di un upgrade gratuito, che potete ottenere semplicemente disponendo di una copia per PS4 e Xbox One del gioco.

Ad un livello superficiale, la nuova versione non propone dei cambiamenti massicci, ma avvicinando di più “l’inquadratura” è possibile notare alcuni ritocchi impressionanti.

Tra questi, troviamo i capelli di alcuni calciatori, fra i quali il portiere del Liverpool campione d’Inghilterra in carica ed ex d’Europa, stella brasiliana della Roma semifinalista della competizione europea – l’estremo difensore Alisson Becker.

FIFA 21 the first to deliver on next-gen hair #PS5Share pic.twitter.com/dQYlkadzLS — Robert T. Ramsey (@ShogunRok) December 3, 2020

EA Sports ha implementato una nuova soluzione per i capelli in FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X|S, infatti, che permette loro di muoversi (finalmente) liberamente, e non agire come un unico elemento sopra le teste dei calciatori.

Da notare, ovviamente, che questo particolare appare evidente nei replay e avvicinando in maniera massiccia l’inquadratura sul campo, ed è forse tale elemento a smorzare l’entusiasmo per la trovata “next-gen” del gioco.

Tuttavia è lì, e di certo – nel mentre, magari, per i prossimi capitoli si troveranno soluzioni più sceniche per sottolinearlo ulteriormente – è un assaggio imponente di cosa possono fare le nuove console.