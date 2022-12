I cacciatori di Trofei PlayStation hanno una lamentela unanime

I giocatori PlayStation stanno chiedendo ancora una volta che i Trofei su PS4 e PS5 non richiedano più il multiplayer per ottenere l’ambito trofeo di Platino in alcuni giochi.

Sia gli utenti della passata generazione che quelli su piattaforme next-gen (PS5 è difficilmente avvistabile su Amazon se non su invito) da tempo dibattono sulla cosa.

Difatti, quello del Platino è stato un argomento molto dibattuto tra i cacciatori di trofei per diversi anni, soprattutto quando si tratta di giochi che sono principalmente singleplayer o con una funzione cooperativa aggiuntiva.

E se ad agosto su PlayStation Store è spuntato un bizzarro gioco che promette di sbloccare trofei premendo soltanto X, vien da sé che si tratta dell’eccezione che conferma la regola.

Un popolare post su Reddit (via PlayStation Lifestyle) ha evidenziato un problema che è stato sollevato più volte dai giocatori: l’interruzione dei server e la mancanza di giocatori online.

Giochi come Uncharted e The Last of Us, che sono principalmente singleplayer, sono spesso citati come esempi di titoli in cui i Trofei multiplayer per ottenere il Platino.

I server dei giochi sportivi vengono chiusi spesso e, sebbene ci siano modi per trovare giocatori con cui fare squadra, per molti è un processo macchinoso. Poi ci sono quelli che semplicemente non vogliono giocare online o acquistare un abbonamento per farlo.

«Non sono esattamente un cacciatore di trofei, ma ho riscontrato questo problema giocando a Deathloop. Nonostante il gioco fosse abbastanza nuovo, non sono riuscito a trovare nessuno con cui giocare. Ad oggi, non ho ancora avuto modo di verificare la componente online, né tantomeno di sbloccare i due trofei ad essa associati», spiega Zarmena Khan di PS Lifestyle.

A tal proposito, lo scorso anno vi avevamo proposto una lista con i giochi più facili su cui ottenere un trofeo di Platino, segnalandovi anche quali sono i giochi che non dovreste comprare perché non più completabili al 100%.