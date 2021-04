I Am Jesus Christ fa miracoli nel video di Pasqua

Vi ricorderete sicuramente di I Am Jesus Christ, il videogioco che vuole raccontarvi le vicende chiave del Nuovo Testamento cristiano, mettendovi nei panni di Gesù di Nazareth per compiere alcuni grandi miracoli, “accumulare” Spirito Santo e prepararvi ad affrontare il male incarnato da Satana, salvando l’umanità.

Il videogioco, firmato da SimulaM, di solito vede l’arrivo di nuovi contenuti promozionali durante le maggiori feste religiose – e così è stato anche per l’odierna Pasqua. In un nuovo video, che trovate in embed di seguito, possiamo vedere un dietro le quinte in compagnia degli sviluppatori, che mostra alcune sequenze come il cambiamento di un’ambientazione dopo l’arrivo di Satana, il miracolo di Gesù che cammina sulle acque o il miracolo di Cafarnao compiuto da Cristo.

Da quando è stato annunciato, I Am Jesus Christ ha incuriosito tanto i videogiocatori quanto i credenti, divisi tra chi lo trova un buon modo per avvicinare nuove persone ai messaggi cristiani e chi invece ritiene che rappresenti in modo profano i passaggi chiave del Vangelo.

Nella descrizione del gioco, ad esempio, leggiamo dettagli come «esegui oltre trenta miracoli iconici, dal cibare i cinquemila a curare la lebbra, fino a calmare le acque e a restituire la vista ai ciechi». Le meccaniche di gioco promettono che potrete «ricaricare lo Spirito Santo attraverso le preghiere, mentre nuovi concetti lavorano in congiunzione con delle storie senza tempo. […] Gioca per oltre dieci ore di gameplay tra deserto, acqua e montagne, per culminare nella famosa storia della crocifissione della resurrezione di Cristo».

Il gioco rappresenterà quindi lo Spirito Santo come un indicatore da caricare, come se fosse un potere speciale in un gioco di ruolo, per avere ragione del male. Tra le altre caratteristiche, gli sviluppatori hanno anticipato che troverete oltre sessanta personaggi biblici – tra cui i discepoli di Gesù, con cui rivivrete l’Ultima Cena – e la riproduzione fedele di molti scenari della Terra Santa, come la Galilea e Gerusalemme.

I Am Jesus Christ non ha ancora trovato la sua definitiva finestra di lancio (si era parlato di giugno/luglio), dopo l’annuncio del 2019, ma ha già la sua pagina Steam e non dovrebbe esordire più tardi di quest’anno. Inoltre, dovremmo vedere una demo tra aprile e maggio.

La sua popolarità ha dato risalto a diversi altri giochi a tema religioso, come quello che vi farà vestire i panni del Papa, ma in uno strategico dove non tanto la fede, quanto la politica, faranno la differenza. In alternativa, potete anche darvi da fare per l’arca di Noè.