Huawei P40 Lite a meno di 170 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare lo smartphone Huawei P40 Lite, che attualmente potete acquistare a soli 169,99€, rispetto ai 349,99€ di listino, per un risparmio reale di 180€. Il telefono consente di scattare ottime fotografie grazie ai suoi quattro obiettivi posteriori, da quello macro per mettere a fuoco soggetti a breve distanza all’ampio grandangolo. In particolare, anche in condizioni di poca luca, la modalità Super Night Selfie 2.0 vi permetterà di ottenere scatti stupendi illuminando automaticamente il vostro viso e ottimizzando i livelli di saturazione e contrasto sullo sfondo.

Huawei P40 Lite è animato dal SoC proprietario Kirin 810 da 2,27GHz, accompagnato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna. I videogiocatori saranno soddisfatti dalla GPU Turbo di nuova generazione, in grado di offrire una grafica HD e frame rate elevati senza ritardi per un’esperienza gaming ottimale con tutti i titoli in commercio. Infine, ricordiamo che Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS)

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone

Offerte ancora disponibili