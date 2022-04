Horizon in 2D è bello, ma Aloy in pixel art è uno spettacolo

Horizon Forbidden West è uscito ormai diverse settimane fa, lasciando un buon feedback all’interno della community di giocatori PlayStation.

I possessori di PS4 e PS5 hanno infatti potuto godere della nuova avventura di Aloy (che potete trovare su Amazon a prezzo davvero notevole), immergendosi nell’Ovest Proibito come mai prima d’ora.

Il gioco è stato spesso al centro di omaggi e tributi da parte dei giocatori, come ad esempio la bellissima versione in 2D che lo immagina come un action platform a scorrimento.

Ora, come riportato su Reddit, qualcuno ha voluto proseguire in questa direzione, realizzando una versione di Aloy in pixel art realmente sorprendente.

L’utente di nome ‘OsirisBoom’ ha infatti dato vita a un modello poligonale della protagonista di Horizon Zero Dawn e Forbidden West che sembra uscita dai vecchi titoli a 16-bit.

Inquadrata frontalmente, l’immagine mostra infatti Aloy in versione ‘pixellosa’, non negando tuttavia un gran numero di dettagli specie per quanto riguarda gli abiti indossati.

Poco sotto, trovate l’immagine in questione (che rimanda in primis ad alcuni vecchi titoli per l’home computer Amiga):

Sarebbe davvero splendido se qualcuno potesse un giorno dare vita a una vera versione in 2D di Horizon Forbidden West, magari da scaricare (gratis) e giocare tutta d’un fiato.

Al momento in cui scriviamo, però, non sembra essere in lavorazione alcunché (anche se ormai sappiamo benissimo fino a dove può arrivare la dedizione dei fan).

Parlando sempre di demake di un certo livello, di recente qualcuno si è dilettato nel rendere la serie di survival horror di Resident Evil in un action scrolling bidimensionale.

Senza contare che un altro fan ha mostrato come sarebbe Metal Gear Solid 3 Snake Eater se fosse un beat ‘em up a incontri, uno contro uno.

Infine, per non farci mancare nulla, avete visto anche che un altro appassionato – questa volta di soulslike – si è dilettato a trasformare Bloodborne in un kart game da scaricare gratis su PC?