Horizon: Forbidden West si fa bello su PS4 base (non Pro): eccolo nella versione old-gen

Non ci sono dubbi che Horizon: Forbidden West sia uno dei giochi più attesi dagli appassionati in questo affollato mese di febbraio. Il ritorno dell’avventuriera Nora Aloy, atteso per il 18 febbraio prossimo, arriverà sia su PS4 che su PS5 e, con la maggior parte dei video promozionali e dei gameplay che sono arrivati su next-gen, in molti si sono domandati cosa ci si possa aspettare dalla versione old-gen del titolo.

Qualche giorno fa, così, Guerrilla Games aveva pubblicato alcuni scorci del gioco direttamente dalla versione PS4 – e oggi ha fatto lo stesso, con un nuovo piccolo assaggio da questa versione del gioco, ma su PS4 base.

Nella clip, condivisa su Twitter, possiamo vedere Aloy mentre si muove su PS4 in un sentiero circondato dalla vegetazione. Il sole, davanti a lei, taglia il cielo accecando l’inquadratura, mentre qualche animale attraversa la via, il vento solleva della terra e i fiori ondeggiano al suo soffio. Il colpo d’occhio, insomma, è sicuramente suggestivo, ma lasciamo a voi qualsiasi giudizio.

Running into the Forbidden West like ‍♀️ Have a look at some exclusive new footage, captured on PS4! #HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/cUNvap9PXr — Guerrilla (@Guerrilla) February 9, 2022

Vi ricordiamo che potrete scoprire tutto (ma senza spoiler!) su Horizon: Forbidden West nella video recensione completa del gioco che arriverà sulle nostre pagine il prossimo 14 febbraio.

In attesa di quel momento, Aloy è diventata a suo modo anche protagonista di Ghost of Tsushima, considerando che il protagonista Jin Sakai può ora sfoggiare un nuovo outfit che gli permette di mimetizzarsi proprio tra i Nora, la tribù nativa della protagonista di Horizon.

Ne approfittiamo anche per ricordare ai videogiocatori che, qualora acquistassero il gioco da browser, potrebbero risparmiare 10€ comprando la versione PS4 (non mostrata su PS Store su PS5), che come promesso da Sony includerà anche l’aggiornamento gratuito alla versione PS5, senza costi aggiuntivi.

Sarà l’ultimo first-party a farlo: da Forbidden West in poi, il passaggio da PS4 a PS5 costerà agli utenti Sony circa dieci euro.