Horizon Forbidden West, scoppia la polemica in rete: “è un copia-incolla”

Ormai è quasi tutto pronto per il lancio di Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy che è diventata in breve tempo uno dei giochi più attesi di tutto il 2022, presto disponibile sia su PS5 che su PS4.

Guerrilla Games ha infatti confermato che Horizon Forbidden West è entrato ufficialmente in fase Gold: significa che i lavori sul gioco sono stati completati e che il lancio non sarà più rinviato.

Per celebrare l’occasione, gli sviluppatori hanno rilasciato tre nuovi filmati che mostrano il gameplay su PS4: tuttavia, non tutti i giocatori hanno accolto l’annuncio con l’ottimismo e la positività che ci si poteva aspettare.

Come riportato da Destructoid, ci sono infatti utenti, con un fan in particolare, che hanno notato un particolare che secondo loro evidenzierebbe una produzione che non giustificherebbe il prezzo pieno.

Tutto è nato da un tweet diventato in breve tempo virale da parte di un utente con il soprannome Ctrl+C/Ctrl+V che ha pubblicato un breve filmato che compara una delle animazioni di Horizon Forbidden West con quella del suo predecessore Zero Dawn, evidenziando che il nuovo capitolo non sarebbe altro che un «copia-incolla».

L’utente ha poi rincarato la dose sottolineando che per il titolo «stanno chiedendo 70$», lasciando così intendere che la cifra richiesta non sarebbe proporzionale ai lavori effettivamente svolti da Guerrilla Games.

Prevedibilmente, il pubblico si è fin da subito spaccato in due di fronte a queste dichiarazioni, anche se moltissimi fan e addetti ai lavori che hanno difeso Guerrilla Games, con ben pochi utenti che, nel momento in cui scriviamo questo articolo, si sono schierati a favore del detrattore.

Tra le voci di maggior spicco segnaliamo per esempio Roger Clark, la voce di Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2, secondo il quale se le animazioni fossero state cambiate altri fan «si sarebbero lamentati per aver cambiato il “feeling” dell’originale».

The irony is that if they did come up with brand new animations for everything a whole other contingent would be upset cause it didn’t have the ‘feel’ of the original. — Roger Clark (@rclark98) January 27, 2022

Alex Zemke di Insomniac Games è stato molto più aggressivo in un tweet, poi cancellato, dove sottolinea che la sua comparazione dimostra che «non capisce nulla di come si sviluppano i videogiochi».

Del resto, sembra sicuramente assurdo bocciare interamente un titolo, che ancora non è nemmeno uscito, per una semplice animazione ben realizzata e ri-utilizzata tra due capitoli della stessa serie, tra l’altro visibile solamente in una clip di pochissimi secondi.

Sono infatti molteplici gli esempi di videogiochi che hanno ottimizzato i tempi di sviluppo per concentrarsi sugli aspetti davvero importanti di ciò che un nuovo capitolo dovrebbe offrire.

Comunque la pensiate sull’argomento, non resta che attendere il 18 febbraio per scoprire quale sarà il responso definitivo di critica e pubblico: considerando che sono stati pubblicati interi focus su come è cambiato il mondo di gioco, la polemica sembra comunque aver assunto dei contorni ai limiti dell’assurdo.

I giocatori potranno comunque aspettarsi di poter passare tantissime ore all’interno di questa nuova avventura: Guerrilla Games ha confermato che Horizon Forbidden West avrà la stessa longevità di Zero Dawn.