Horizon Forbidden West, patch 1.13 disponibile da ora: ecco cosa cambia

Guerrilla Games ha appena annunciato a sorpresa di aver rilasciato l’aggiornamento 1.13 di Horizon Forbidden West: l’ultima patch dell’esclusiva Sony consente di sistemare diversi bug importanti.

Questo significa che potete già scaricare a partire da adesso la nuova versione di Horizon Forbidden West (potete acquistarlo in offerta su Amazon), per godervi un’esperienza ancora migliorata sulle vostre console PlayStation per l’ultima avventura di Aloy.

Il lancio della versione 1.13 rappresenta l’ennesima conferma del forte impegno da parte degli sviluppatori, soprattutto considerando che l’ultima patch è stata rilasciata appena due settimane fa.

Va comunque detto che, in quel caso, un cambiamento non era stato accolto molto bene dalla community: per quanto riguarda l’ultima versione, Guerrilla sembra essersi limitata semplicemente ad aggiustare molteplici errori.

Nel changelog completo, pubblicato come di consueto nel forum Reddit ufficiale, gli sviluppatori hanno infatti sottolineato di aver risolto tantissime istanze in cui proseguire l’avventura poteva essere reso impossibile in determinate quest.

Tra i fix più importanti vengono inoltre segnalati diversi errori nelle World Activities: per esempio, caricando un salvataggio avendo come incarichi oggetti tracciati in precedenza poteva comportare addirittura un crash del gioco.

Allo stesso tempo, sono state implementati diversi fix anche per animazioni e performance di Horizon Forbidden West, oltre soprattutto ad aver impedito si verifichino molti crash: adesso l’esperienza dovrebbe essere molto più stabile e divertente per gli utenti.

Guerrilla ha voluto comunque sottolineare che gli aggiornamenti continueranno anche nei prossimi giorni, dato che l’attuale patch non è ancora riuscita a sistemare tutti i problemi: per questo motivo, gli sviluppatori invitano la community a continuare a mandare feedback per segnalare qualunque possibile errore riscontrato.

Ricordiamo che l’aggiornamento 1.13 è già disponibile per il download su PS4 e PS5: per il momento non è invece stata ancora annunciata alcuna novità riguardante potenziali DLC, dopo il ritrovamento di una zona misteriosa da parte dei fan.