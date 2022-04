Horizon Forbidden West ha un problema con le hitbox, e i giocatori sono frustrati

Horizon Forbidden West è uscito sul mercato ormai da un po’, e ha riportato i suoi tanti fan nel mondo post-apocalittico creato da Guerrilla Games.

L’ultima avventura di Aloy (disponibile su Amazon a questo link), non ha mancato di affascinare e intrattenere i possessori di console PlayStation, e il team non ha mai smesso di aggiornare il titolo per apportare continue migliorie.

Dopo la patch 1.09, che aveva anche introdotto una problematica che ha scatenato non poche polemiche tra i giocatori, è arrivata anche l’update 1.10, che ha smussato anche le cinematiche, l’illuminazione e le animazioni della protagonista.

Tuttavia, sembra che nessun aggiornamento abbia corretto qualcosa di cui gli utenti si lamentano già da un po’.

Stiamo parlando delle hitbox, che stanno causando non pochi grattacapi a chi è impegnato a esplorare l’Ovest Proibito.

Su Reddit l’utente Craznn ha postato una clip di un suo combattimento contro la gigantesca macchina dalle sembianze di elefante/mammuth, il Tremortusk.

Nel video vediamo il giocatore che mette a segno qualche colpo con la sua lancia, per poi essere colpito da un attacco della bestia anche dopo essersi allontanato, quindi apparentemente lontano dal raggio del danno (via Gamesradar).

L’utente in questione non è l’unico ad aver manifestato la propria frustrazione nei confronti delle hitbox di Horizon Forbidden West, con altri giocatori che hanno espresso il proprio rammarico nel constatare che bisogna essere molto precisi e accurati per recare danno ai nemici, mentre quest’ultimi colpiscono Aloy con grande facilità.

L’utente Nnggooo scrive: «Sapete cos’è irritante? Gli avversari che scaraventano lontano Aloy nella mappa senza neanche sfiorarla, ma se disallinei una freccia di 0,001 mm vola appena sopra la hitbox del nemico».

A questo punto bisognerà vedere se Guerrilla prenderà in considerazione le lamentele dei fan e aggiusterà la situazione, ma nel frattempo vi suggeriamo di dare uno sguardo alle nostre guide, che vi aiuteranno a farvi strada nel gioco.