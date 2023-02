Hogwarts Legacy, una versione del gioco colpita da crash ripetuti

Il day one di Hogwarts Legacy è finalmente arrivato, ma non tutti possono godersi con tranquillità il titolo a quanto pare. Gli utenti PS5, infatti, stanno riportando crash ripetuti.

Questa versione del gioco (che trovate su Amazon) è quella che al momento sembra essere la più problematica tra quelle su cui è stato lanciato Hogwarts Legacy.

Come sapete, infatti, il titolo ambientato nel mondo di Harry Potter uscirà su molte piattaforme, e alcune versioni non sono ancora uscite.

Mentre su Steam il titolo aveva riscosso un grande successo da giorni, ben prima del day one, i giocatori PS5 dovranno avere ancora pazienza.

Come riporta PlayStation Lifestyle, infatti, molti giocatori sulla piattaforma stanno segnalando dei crash improvvisi.

Problemi tipici di titoli appena usciti a cui, sfortunatamente, siamo stati spesso abituati soprattutto nelle produzioni massiccie come questa.

Hogwarts Legacy si interrompe bruscamente senza preavviso, in alcuni casi anche danneggiando i salvataggi a causa di un problema tecnico imprevisto.

My first crash in Hogwarts Legacy on PS5 #HogwartsLegacy pic.twitter.com/Xr8Va8Deg0

— Juniorclaw (@Juniorclaw) February 8, 2023