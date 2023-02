Hogwarts Legacy batte ogni record su Twitch: «Siamo entusiasti che vi piaccia»

Dopo uno sviluppo problematico e circondato da numerose polemiche, a causa degli ormai noti commenti dell’autrice J.K. Rowling, gli sviluppatori di Hogwarts Legacy possono ufficialmente festeggiare il lancio del gioco con un incredibile record su Twitch.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World (che trovate su Amazon) ha infatti conquistato un grande impressionante traguardo, riuscendo a diventare il videogioco single player più visto di sempre sulla piattaforma in streaming.

Dopo le anticipazioni arrivate nelle scorse giornate, adesso sono stati gli stessi sviluppatori a confermare il nuovo traguardo, raggiunto addirittura anche prima che il gioco fosse effettivamente disponibile: ricordiamo infatti che l‘uscita ufficiale avverrà proprio oggi, ma molti utenti hanno potuto giocarci in anticipo grazie all’Early Access.

È ormai dunque possibile affermare con assoluta certezza che il tentato boicottaggio del titolo su Twitch, che alcuni hanno tentato di adottare perfino contro gli stessi streamer, può essere ritenuto un fallimento: Hogwarts Legacy ha infatti raggiunto 1.28 milioni di utenti in contemporanea, battendo il precedente record di Cyberpunk 2077.

Gli sviluppatori hanno ufficializzato il nuovo record con un post pubblicato sui propri canali social, sottolineando che questo traguardo è stato possibile soltanto «grazie a VOI», non nascondendo la loro gioia per questo obiettivo raggiunto.

Thanks to YOU #HogwartsLegacy is officially the #1 Single Player game ever on @Twitch with 1.28M peak concurrent viewers at launch. pic.twitter.com/xRebFwUqD4

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 9, 2023